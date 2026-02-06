본문 바로가기
사회
인권위, 신임 위원으로 오영근·김학자·조숙현 임명

오지은기자

입력2026.02.06 09:32

수정2026.02.06 10:03

'李 대통령 지명' 오영근
국회 몫 김학자·조숙현

윤석열 전 대통령이 지명했던 김용원 국가인권위원회 상임위원이 퇴임한 뒤 오영근 한양대 법학전문대학원 명예교수가 새 상임위원으로 임명됐다.


국가인권위원회는 6일 신임 인권위원으로 오 교수와 김학자·조숙현 변호사를 임명했다고 밝혔다. 오 교수는 지난달 인권위원후보추천위원회가 추천한 후보 4명 가운데 이재명 대통령이 지명해 임명한 인사로, 형법학자로 잘 알려져 있다. 군인권보호관도 겸임한다.

서울 중구 국가인권위원회. 연합뉴스

서울 중구 국가인권위원회. 연합뉴스

김 변호사는 지난해 11월 국회에서 선출된 뒤 인사 검증 절차를 거쳐 이날 상임위원으로 임명됐다. 그는 대검 검사 출신으로 한국여성변호사회 회장, 대한변호사협회 인권 이사와 부협회장 등을 지낸 법률 전문가다. 조 변호사 역시 지난해 11월 국회 선출을 거쳐 이날 비상임 위원으로 임명됐다.


인권위는 위원장 1명과 상임위원 3명을 포함해 총 11명의 인권위원으로 구성된다. 이번 인사를 통해 임기가 만료된 4명 가운데 3명의 자리가 채워졌고 나머지 1명은 연임 여부를 검토 중이다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
