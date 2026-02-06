보담사, 창원특례시 관내 무료급식소 지원을 위해 1000만원 기탁

보담사가 6일 지역 내 취약계층 지원을 위해 성금 1000만원을 경남사회복지공동모금회에 기탁했다.

이번 성금은 창원시자원봉사회를 통해 창원시 의창구 사림동 무료급식소 운영 지원에 사용될 예정으로, 결식 우려가 있는 이웃들에게 따뜻한 식사를 제공하는 데 기여할 것으로 기대된다.

보담사는 2023년 경남사회복지공동모금회 '나눔리더스클럽'에 창원시 제1호 기부자로 가입하였으며, 가입 이후 지역사회 나눔 문화 확산을 위해 지속적인 기부 활동을 이어오고 있다.

보담사 관계자는 "일회성 도움이 아닌 지속적인 후원을 통해 지역사회 이웃들과 함께하는 나눔을 실천하고자 이번 기부에 동참했다"며 "앞으로도 지역사회에 실질적인 도움이 될 수 있도록 꾸준한 나눔 활동을 이어가겠다"고 전했다.

박은덕 사무처장은 "보담사의 꾸준한 나눔 실천에 깊이 감사드린다"며 "기탁된 성금은 기부자의 뜻에 따라 투명하고 책임감 있게 사용하겠다"고 말했다.





