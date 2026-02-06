본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

보담사, 창원특례시 관내 무료급식소 지원을 위해 1000만원 기탁

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.06 09:19

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

보담사가 6일 지역 내 취약계층 지원을 위해 성금 1000만원을 경남사회복지공동모금회에 기탁했다.

보담사 기탁 단체 사진.

보담사 기탁 단체 사진.

AD
원본보기 아이콘

이번 성금은 창원시자원봉사회를 통해 창원시 의창구 사림동 무료급식소 운영 지원에 사용될 예정으로, 결식 우려가 있는 이웃들에게 따뜻한 식사를 제공하는 데 기여할 것으로 기대된다.


보담사는 2023년 경남사회복지공동모금회 '나눔리더스클럽'에 창원시 제1호 기부자로 가입하였으며, 가입 이후 지역사회 나눔 문화 확산을 위해 지속적인 기부 활동을 이어오고 있다.

보담사 관계자는 "일회성 도움이 아닌 지속적인 후원을 통해 지역사회 이웃들과 함께하는 나눔을 실천하고자 이번 기부에 동참했다"며 "앞으로도 지역사회에 실질적인 도움이 될 수 있도록 꾸준한 나눔 활동을 이어가겠다"고 전했다.


박은덕 사무처장은 "보담사의 꾸준한 나눔 실천에 깊이 감사드린다"며 "기탁된 성금은 기부자의 뜻에 따라 투명하고 책임감 있게 사용하겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"

"너무 사람 같아 섬뜩" 윙크에 체온까지 구현한 中 여성형 휴머노이드

"이건 미쳤다" 고추 둥둥 뜬 탕에 몸 담근다…中 훠궈 스파 화제

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기