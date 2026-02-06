본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

한국투자증권, 찾아가는 투자교육 '한투 캠퍼스 투어' 시작

조슬기나기자

입력2026.02.06 09:18

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

첫 행사는 중앙대...올해 전국 20여 대학 순회 예정

한국투자증권은 대학생을 위한 찾아가는 투자교육 프로그램 '한투 캠퍼스 투어'를 본격적으로 시작했다고 6일 밝혔다.


한투 캠퍼스 투어의 첫 행사는 지난 4일 중앙대학교에서 개최됐다. 참석한 120여 명의 학생은 주식 차트의 기술적 분석부터 오픈 API 활용에 이르기까지 다양한 질의를 통해 투자 이해도를 높이는 시간을 가졌다. 이들은 금융권 취업 정보에 대한 높은 관심을 보이며 현장 관계자들과 소통했다. 이 자리에서는 실전 투자 기초 교육 외에 한국투자증권이 운영하는 대학생 모의투자 대회 및 대학생 서포터즈 프로그램 '뱅키스(BanKIS) 버디'에 대한 소개도 진행됐다.

한국투자증권, 찾아가는 투자교육 '한투 캠퍼스 투어' 시작
AD
원본보기 아이콘

한국투자증권은 이번 행사를 시작으로 올 한 해 전국 20여 주요 대학을 순회하는 등 '찾아가는 서비스'를 확대할 방침이다. 이를 통해 대학생들이 올바른 투자 지식을 습득하도록 돕는 한편, 금융 콘텐츠 제작 및 투자 경험을 확장하는 등 실질적인 성장을 이룰 수 있도록 지원한다는 계획이다.

김도현 개인고객그룹장은 "대학생들이 투자 환경을 깊이 있게 이해하고 건전한 금융 습관을 형성할 수 있도록 현장 중심의 프로그램을 기획했다"며, "앞으로도 전국 각지의 학생들에게 먼저 다가가며 금융 접점을 늘려갈 계획"이라고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"

"너무 사람 같아 섬뜩" 윙크에 체온까지 구현한 中 여성형 휴머노이드

"이건 미쳤다" 고추 둥둥 뜬 탕에 몸 담근다…中 훠궈 스파 화제

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기