본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

용인 처인구청 신청사, 행안부 타당성조사 통과

정두환기자

입력2026.02.06 09:14

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

마평동 종합운동장 부지에 3만7983㎡ 규모 건립
李 시장 "신청사 건립으로 더 나은 행정서비스 제공"

경기도 용인시가 추진 중인 처인구청 신청사 건립계획이 행정안전부의 타당성조사를 통과했다.

용인 처인구청 신청사, 행안부 타당성조사 통과
AD
원본보기 아이콘

용인시는 지난해 행정안전부에 의뢰한 '처인구청 복합청사 건립사업'에 대한 타당성조사가 완료돼 결과를 통보받았다고 6일 밝혔다.


한국지방재정공제회 지방투자분석센터가 실시한 조사에서는 사업 필요성, 적정 규모, 재정 여건, 사업비 산정 타당성 등에 대한 종합적인 검토가 이뤄졌다.

조사에서 처인구청 복합청사는 지하 2층~지상 11층 연면적 3만7983㎡ 규모로 건립하는 것이 적정한 것으로 평가받았다. 청사에는 법정 기준(282면)을 웃도는 357면의 주차공간도 확보할 예정이다.


김량장동에 1982년 지어진 처인구청은 2007년 정밀안전진단에서 'D등급'을 받는 등 심각한 노후화를 겪고 있는 데다 별관 증축에도 불구하고 협소한 공간과 만성적인 주차공간 부족을 겪고 있다.


시는 2023년 마평동 종합운동장 부지를 신청사 부지로 선정했다. 이후 구청과 처인구보건소, 푸른공원사업소, 상수도사업소, 용인도시공사, 용인시정연구원 등이 입주하는 복합청사 건립 기본계획을 수립, 지난해 7월 행안부에 타당성조사를 의뢰했다.

시는 타당성조사 결과를 바탕으로 오는 4월 경기도 지방재정 투자심사를 의뢰하고, 이후 건축기획과 설계공모, 기본 및 실시설계 등 후속 절차를 추진해 2028년 착공, 2031년 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.


시는 기존 청사의 경우 관계 부서가 참여하는 특별전담팀을 구성해 지역 주민을 위한 공공·편의 공간으로 활용할 수 있는 방안을 검토할 계획이다.


이상일 용인시장은 "기존 처인구청은 노후화된 데다 주차 공간이 많지 않아 시민들이 오랜 기간 불편을 겪었다"며 ""신청사 건립을 위한 계획을 차질 없이 진행해 시민들에게 더 나은 행정 서비스를 제공하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"

"너무 사람 같아 섬뜩" 윙크에 체온까지 구현한 中 여성형 휴머노이드

"이건 미쳤다" 고추 둥둥 뜬 탕에 몸 담근다…中 훠궈 스파 화제

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기