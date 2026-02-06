배민, 설 연휴 앞두고 431억 규모 정산대금 조기 지급

음식배달, 픽업, 장보기 등 입점 파트너 대상

배달의민족 운영사 우아한형제들이 설 명절을 앞두고 약 431억 원 규모의 정산대금을 입점 파트너에 조기 지급한다고 6일 밝혔다.

조기 정산 대상은 △배민1플러스(한집배달, 알뜰배달) △오픈리스트(가게배달) △배민포장주문(픽업) △장보기·쇼핑 등 배민 서비스를 이용 중인 모든 파트너다.

조기 정산이 적용되면 파트너는 기존 정산 일정 대비 최대 6일 빠르게 거래 대금을 수령할 수 있다.

예를 들어 11일에 발생한 주문에 대한 거래 대금은 기존 정산 기준으로는 설 연휴가 끝난 19일에 받을 수 있었지만, 이번 조기 지급을 통해 영업일 2일 후인 13일에 받을 수 있다.

정산 금액과 입금 일정은 배민셀프서비스 정산 내역 메뉴에서 확인할 수 있다.

배민은 입점 파트너에게 실질적인 도움을 주고 안정적인 성장을 지원하는 정책을 꾸준히 이어오며 상생을 강화하고 있다.

배민은 2019년 4월 배달 플랫폼 최초로 입점 업주 대금을 매일 정산하는 '일 정산 시스템'을 도입했다. 2022년에는 정산 주기를 4일에서 3일로 줄였다. 설, 추석 등 명절 연휴 기간에는 매년 정산 일정을 앞당기는 조치를 시행해왔다.

최성길 우아한형제들 결제정산프로덕트실장은 "설 명절을 앞두고 입점 파트너 분들의 가게 운영에 도움이 되고자 올해도 정산대금 조기 지급을 진행한다"며 "앞으로도 파트너 사장님들이 가게 운영에만 집중할 수 있는 정책을 지속적으로 고민해 나가겠다"고 말했다.





