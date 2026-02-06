당근중고차 "경차 평균 가격 전년比 23%↑"

1월 데이터 분석 결과 발표

당근은 지난달 중고 경차 평균 거래 가격이 전년 대비 23% 상승했다고 6일 밝혔다.

당근의 중고차 서비스 '당근중고차'가 1월 데이터를 분석한 결과, 경차 평균 거래가격은 약 476만 원으로 집계됐다. 이는 전년 동기(387만 원) 대비 23% 오른 수준이다.

고물가와 경기 불황이 이어지면서 유지비가 저렴하고 각종 세제 혜택을 누릴 수 있는 경차의 경제적 이점이 당근 이용자들 사이에서 큰 매력으로 작용한 것으로 분석된다.

당근의 중고차 서비스 '당근중고차'는 2026년 1월 거래 데이터를 분석해 6일 발표했다.

가격은 올랐지만 구매 여정의 속도는 더 빨라졌다. 경차 매물 평균 거래 완료 기간은 7일로, 전체 차종 평균 12.4일 대비 5.4일 짧았다. 지난해 하반기부터 이어진 일부 경차 신차 출고 지연 여파로 즉시 인수가 가능한 중고 경차 매물이 귀해진 점이 영향을 미친 것으로 해석된다.

차종별(화물차 제외)로 보면 기아 모닝이 전체 거래량 1위를 차지했다. 이어 쉐보레 스파크가 2위, 현대 그랜저가 3위를 기록했다. 기아 레이(7위)를 포함한 경차 모델의 합산 거래 비중은 전체 거래량의 약 20%에 달했다.

가족과 함께 타기 좋은 패밀리카도 인기가 높았다. 다목적 차량(MPV)의 대표 주자인 기아 카니발이 4위에 올랐고, 현대 싼타페가 10위에 이름을 올렸다.

당근중고차 관계자는 "동네 이웃 간 중간 마진 없이 차량 상태를 직접 확인하고 거래할 수 있는 당근중고차만의 직거래 방식이 더욱 주목받을 것으로 기대된다"라고 했다.





