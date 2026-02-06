르노 필랑트, 자동차기자협회 '2월의 차' 선정

디자인·안전성·상품성 등 고루 높은 점수

올해의 차 최종 심사 1라운드 자동 진출



한국자동차기자협회는 2026년 2월의 차에 르노코리아 필랑트를 선정했다고 6일 밝혔다.



협회 산하 올해의 차 선정위원회는 매달 출시된 신차와 부분 변경 모델을 대상으로 심사를 진행한다. 평가 항목은 ▲내외부 디자인 및 감성 품질 ▲안전성 및 편의 사양 ▲동력 성능 ▲에너지 효율성 및 온실가스 배출 ▲상품성 및 구매 의향도 등 다섯 가지 부문으로 구성된다.



지난달 선보인 신차 중 기아 디 올 뉴 셀토스, 제네시스 GV60 마그마, GMC 아카디아, KG 모빌리티 무쏘, 푸조 올 뉴 5008 스마트 하이브리드 등이 후보에 올랐으며, 필랑트가 50점 만점 중 36점을 획득해 최종 선정됐다.



필랑트는 내외부 디자인 및 감성 품질, 안전성 및 편의 사양 부문에서 10점 만점 중 7.7점을 받았으며 에너지 효율성 부문에서 7.3점을 얻었다. 동력 성능과 상품성 부문에서는 6.7점을 기록했다.



협회 관계자는 "필랑트는 세단의 안락함과 스포츠유틸리티차량(SUV)의 공간 활용성을 결합한 준대형 플래그십 크로스오버며 한국과 프랑스 디자인센터의 협업으로 완성된 외관과 실내는 기존 차급을 넘어서는 새로운 해석을 보여준다"며 "첨단 운전자 보조 시스템과 인공지능(AI) 기반 인포테인먼트는 주행 안전성과 편의성을 크게 끌어올리는 요소이며 기술과 디자인, 실용성을 고루 갖춘 모델"이라고 평가했다.



기자협회는 2019년부터 이달의 차를 선정해 발표하고 있으며, 선정된 차량은 '대한민국 올해의 차' 최종 심사 1라운드에 직행하는 특전이 주어진다. 현재 협회에는 국내 주요 언론사 59개 매체 소속 기자 200여명이 활동하고 있다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



