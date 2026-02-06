장하오, 中 웨이보 시상식서 K팝 유일 '올해의 인기 가수상'

제로베이스원 장하오. 웨이크원 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 장하오가 중국 최대 사회관계망서비스(SNS) 시상식인 '웨이보의 밤'에서 '웨이보년도열도가수'(올해의 인기 가수상)를 수상했다고 웨이크원이 6일 밝혔다.

이 상은 한 해 동안 웨이보 플랫폼 내에서 가장 독보적인 화제성과 파급력을 보여준 가수에게 수여한다. 장하오는 이번 시상식 수상자 중 유일한 K팝 가수로 이름을 올렸다.

장하오는 중국 절강TV '달려라', 후난위성TV '안녕, 토요일' 등 현지 주요 예능 프로그램에 출연했다. 텐센트·아이치이·소후 등 중국 유력 매체들이 집중 조명했으며 패션, 뷰티 브랜드와 협업하며 현지에서 입지를 구축했다.

소속 그룹 제로베이스원은 웨이보가 발표한 '해외 연예인 영향력 지수'에서 수차례 1위에 올랐다. 최근 스페셜 리미티드 앨범 '리플로우'(RE-FLOW) 발매와 동시에 한·중·일 주요 차트 상위권을 휩쓴 제로베이스원은 3월13~15일 서울 KSPO DOME에서 월드투어 '히어 앤 나우'(HERE&NOW) 앙코르 공연을 개최한다.





이이슬 기자



