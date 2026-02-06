본문 바로가기
장하오, 中 웨이보 시상식서 K팝 유일 '올해의 인기 가수상'

이이슬기자

입력2026.02.06 09:04

제로베이스원 장하오. 웨이크원 제공

제로베이스원 장하오. 웨이크원 제공

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 장하오가 중국 최대 사회관계망서비스(SNS) 시상식인 '웨이보의 밤'에서 '웨이보년도열도가수'(올해의 인기 가수상)를 수상했다고 웨이크원이 6일 밝혔다.


이 상은 한 해 동안 웨이보 플랫폼 내에서 가장 독보적인 화제성과 파급력을 보여준 가수에게 수여한다. 장하오는 이번 시상식 수상자 중 유일한 K팝 가수로 이름을 올렸다.

장하오는 중국 절강TV '달려라', 후난위성TV '안녕, 토요일' 등 현지 주요 예능 프로그램에 출연했다. 텐센트·아이치이·소후 등 중국 유력 매체들이 집중 조명했으며 패션, 뷰티 브랜드와 협업하며 현지에서 입지를 구축했다.


소속 그룹 제로베이스원은 웨이보가 발표한 '해외 연예인 영향력 지수'에서 수차례 1위에 올랐다. 최근 스페셜 리미티드 앨범 '리플로우'(RE-FLOW) 발매와 동시에 한·중·일 주요 차트 상위권을 휩쓴 제로베이스원은 3월13~15일 서울 KSPO DOME에서 월드투어 '히어 앤 나우'(HERE&NOW) 앙코르 공연을 개최한다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
