에스엠지 연세병원, 회전근개파열 '리제네텐 수술법' 도입

의료법인 합포의료재단 에스엠지 연세병원은 어깨 회전근개파열 치료의 혁신적인 기술인 '리제네텐 수술법'을 도입해 환자 중심의 첨단 의료 서비스를 강화한다.

이 수술법은 콜라겐 기반 생체유도성 임플란트인 리제네텐(Regeneten)을 활용해 부분파열 또는 완전파열된 힘줄(회전근개)의 자연 재생을 촉진하는 최소침습 기법으로, 기존 수술의 높은 재파열 문제를 획기적으로 해결할 전망이다.

병원은 최근 정형외과 분야 전문성을 높이기 위해 정형외과 전문의 ▲김민규 과장(견관절, 당뇨족부괴사, 슬관부, 고관절 등) ▲이범석 과장(어깨 및 무릎 관절경 수술, 인대재건수술 등)을 초빙하며 이 기술을 지역 주민들에게 선보일 준비를 마쳤다.

회전근개파열은 어깨 관절을 안정적으로 움직이는 네 개 힘줄(극상근, 극하근, 소원근, 견갑하근)이 노화나 반복적인 사용으로 찢어지거나 끊어지는 질환으로, 한국에서 급증하는 만성 통증의 대표적 원인이다.

건강보험심사평가원 통계에 따르면 2023년 회전근개증후군 환자는 약 89만명에 달해 2014년 55만명 대비 60% 이상 증가했으며, 특히 50∼60대 중장년층이 전체 환자의 60%를 차지한다고 한다. 팔을 들거나 빗자루를 쥘 때 통증이 심해지고 힘이 빠지는 증상이 나타나며, 방치할 경우 완전 파열로 진행되어 일상생활이 불가능해질 수 있다.

리제네텐 수술법의 핵심은 작은 구멍으로 카메라를 삽입하는 최소침습 방식의 관절내시경을 통해 파열된 힘줄 부위에 콜라겐 패치를 부착하는 것이다. 이 패치는 체내에서 3개월 동안 새로운 힘줄 조직 형성을 유도한 후 6개월 만에 자연 흡수되며, 정상적인 힘줄로 대체된다. 수술 시간도 짧고 상처가 작아 환자의 통증과 재활 기간을 크게 줄일 수 있으며, 부분 파열과 완전 파열 모두에 적용 가능하다.

에스엠지 연세병원은 이번 도입을 통해 대학병원 수준의 어깨 전문 치료를 지역에서 제공함으로써 환자들의 이동 부담을 줄이고 신속한 치료를 실현할 수 있게 됐다.





