한샘, 프리미엄 중문 신제품 2종 출시

180도 양방향 개폐·곡선형 커브드월 적용

한샘은 프리미엄 중문 신제품 2종 '알토(ALTO) 양방향 스윙'과 '라이트(wright) 3연동 파티션형'을 출시했다고 6일 밝혔다.

최근 현관이 실내 온기를 지키면서 집의 첫인상을 결정하는 핵심 공간으로 주목받으며, 냉기 유입과 소음 차단은 물론 인테리어 효과까지 만족시키는 중문의 역할이 중요해지고 있다. 한샘은 이러한 시장 트렌드와 최근 인기를 얻고 있는 '도장 방식 슬림 프레임' 디자인을 결합해 소재의 내구성과 디자인 완성도를 업그레이드한 중문 신제품을 선보이게 됐다.

프리미엄 중문 신제품 '알토 양방향 스윙' 사진. 한샘 AD 원본보기 아이콘

이번 신제품은 알루미늄 소재를 활용해 슬림한 디자인과 내구성을 강화하고 매끄러운 도장 공법을 적용해 마감했다.

'알토 양방향 스윙' 중문은 안팎 어느 방향으로든 180도 개폐가 가능한 시스템을 적용했다. 좁은 복도형 현관에서도 동선 방해 없이 자유로운 출입이 가능하고, 양손에 짐을 든 상태에서도 가장 편한 방향으로 문을 여닫을 수 있다. 또한, 8만 회 개폐 테스트를 통과한 고성능 '소프트 클로저'를 장착해 문이 닫힐 때 소음을 줄이고 안전성을 높였다.

'라이트 3연동 파티션형'은 파티션과 중문을 결합해 현관과 거실을 효율적으로 분리해 주는 제품이다. 국내 최초로 '커브드 월' 디자인을 적용해 현관과 거실을 곡선으로 부드럽게 이어주어 공간이 더욱 넓어 보이는 효과를 준다는 설명이다. 20mm 초슬림 프레임으로 세련된 라인을 구현하면서 양방향 댐퍼 시스템을 적용해 사용 편의성과 안전성을 높였다.

더불어 두 제품 모두 철분 함유율을 낮춘 '백투명/백샤틴 유리(Extra Pure Glass)' 옵션을 제공한다. 이는 최근 인기를 얻고 있는 웜화이트 인테리어와 조화롭게 어우러지며 시각적인 개방감을 선사한다.

한샘 관계자는 "한샘의 주거 공간에 대한 깊은 이해를 바탕으로 겨울철 실내 온기를 지켜주는 기능적인 우수함은 물론 최신 디자인 트렌드와 최적화된 동선까지 만족시키는 차별화된 중문을 지속해서 선보일 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>