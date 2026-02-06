한국타이어, 美 오프로드 레이싱 '킹 오브 더 해머스' 참가

다이나프로 MT2…SUV 타이어 기술력 입증

북미 시장 프리미엄 브랜드 입지 강화



한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 미국 캘리포니아주 존슨 밸리 일대에서 열리는 오프로드 레이싱 대회 '킹 오브 더 해머스'에 참여한다고 6일 밝혔다.



킹 오브 더 해머스 2025 출전 드라이버 '제이콥 파체코' 경기 장면.

킹 오브 더 해머스는 사막과 암반, 진흙 등 극한 환경에서 펼쳐지는 고난도 오프로드 레이스며 매년 500개 이상의 팀이 참가하고 8만명 이상의 관람객이 찾는 북미 인기 모터스포츠다.

한국타이어는 이번 대회에 참가하는 조엘 듀락, 저스틴 듀락, 제이콥 파체코 등 드라이버 3인의 차량에 SUV 전용 타이어 '다이나프로 MT2'를 공급해 퍼포먼스를 지원한다.

다이나프로 MT2는 ▲비포장 험로 주행 시 뛰어난 구동력과 접지력 ▲암석 손상을 방지하는 V자 사이드월 디자인 ▲안정적인 승차감 등이 특징이다. 이미 지난해 대회에서 제이콥 파체코 선수가 상위권에 이름을 올렸으며 2024년 '안티고 오프로드 내셔널' 대회에서도 다이나프로 제품군을 장착한 선수가 포디엄에 오르는 등 기술력을 입증한 바 있다.

한국타이어는 세마쇼와 오버랜드 엑스포 등 주요 자동차 전시회에 꾸준히 참가하며 고객 소통을 확대하고 있다. 최근에는 미국 시뮬레이션 골프 리그 '투모로우 골프 리그'의 파운딩 파트너로도 활동하며 브랜드 인지도를 높이는 중이다.

한국타이어 관계자는 "포뮬러 E와 WRC 등 글로벌 70여개 모터스포츠 대회에서 확보한 데이터를 초고성능 타이어 기술 확보에 선제적으로 활용하고 있다"며 "혁신 테크놀로지를 앞세워 북미 시장에서의 선도적 지위를 더욱 공고히 할 계획"이라고 말했다.





최영찬 기자



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>