본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

자동차

한국타이어, 美 오프로드 레이싱 '킹 오브 더 해머스' 참가

최영찬기자

입력2026.02.06 08:44

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

다이나프로 MT2…SUV 타이어 기술력 입증
북미 시장 프리미엄 브랜드 입지 강화

한국타이어앤테크놀로지 (한국타이어)가 미국 캘리포니아주 존슨 밸리 일대에서 열리는 오프로드 레이싱 대회 '킹 오브 더 해머스'에 참여한다고 6일 밝혔다.

킹 오브 더 해머스 2025 출전 드라이버 '제이콥 파체코' 경기 장면. 한국타이어

킹 오브 더 해머스 2025 출전 드라이버 '제이콥 파체코' 경기 장면. 한국타이어

AD
원본보기 아이콘

킹 오브 더 해머스는 사막과 암반, 진흙 등 극한 환경에서 펼쳐지는 고난도 오프로드 레이스며 매년 500개 이상의 팀이 참가하고 8만명 이상의 관람객이 찾는 북미 인기 모터스포츠다.


한국타이어는 이번 대회에 참가하는 조엘 듀락, 저스틴 듀락, 제이콥 파체코 등 드라이버 3인의 차량에 SUV 전용 타이어 '다이나프로 MT2'를 공급해 퍼포먼스를 지원한다.

다이나프로 MT2는 ▲비포장 험로 주행 시 뛰어난 구동력과 접지력 ▲암석 손상을 방지하는 V자 사이드월 디자인 ▲안정적인 승차감 등이 특징이다. 이미 지난해 대회에서 제이콥 파체코 선수가 상위권에 이름을 올렸으며 2024년 '안티고 오프로드 내셔널' 대회에서도 다이나프로 제품군을 장착한 선수가 포디엄에 오르는 등 기술력을 입증한 바 있다.


한국타이어는 세마쇼와 오버랜드 엑스포 등 주요 자동차 전시회에 꾸준히 참가하며 고객 소통을 확대하고 있다. 최근에는 미국 시뮬레이션 골프 리그 '투모로우 골프 리그'의 파운딩 파트너로도 활동하며 브랜드 인지도를 높이는 중이다.


한국타이어 관계자는 "포뮬러 E와 WRC 등 글로벌 70여개 모터스포츠 대회에서 확보한 데이터를 초고성능 타이어 기술 확보에 선제적으로 활용하고 있다"며 "혁신 테크놀로지를 앞세워 북미 시장에서의 선도적 지위를 더욱 공고히 할 계획"이라고 말했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 우리 회사 사람 아닌데 870만원을 달라고요?"…블라인드 '퇴사자 계정 삭제' 비용 논란 "이제 우리 회사 사람 아닌데 870만원을 달라고요?... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"

"너무 사람 같아 섬뜩" 윙크에 체온까지 구현한 中 여성형 휴머노이드

"이건 미쳤다" 고추 둥둥 뜬 탕에 몸 담근다…中 훠궈 스파 화제

"부끄러운 줄도 모르나"…'경차 주차면 3칸' 점령한 무개념 SUV

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기