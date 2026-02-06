광명시, 소하동에 첫 공립박물관 짓는다…2032년 개관

광명동굴 주차장 부지에 7000㎡ 규모

朴 시장 "관광·문화 거점으로 조성할 것"

경기도 광명시가 소하동에 오는 2032년까지 지역 내 최초의 공립박물관 건립을 추진한다.

광명시는 소하동 1384 광명동굴 제3공영주차장 부지에 연면적 7000㎡ 규모의 '광명역사문화박물관'을 조성한다고 6일 밝혔다. 박물관은 2030년 착공 후 2032년 개관이 목표다.

최혜민 광명시 부시장이 4일 시청 컨퍼런스룸에서 '광명역사문화박물관 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역' 최종보고회를 주재하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 소하동 일대가 오리 이원익 선생의 유적과 오리서원이 있는데다 지역의 대표 관광자원인 광명동굴과도 인접해 박물관 후보지로 결정했다고 설명했다.

시는 특히 박물관을 단순한 유물 전시 공간을 넘어, 광명의 과거-현재-미래를 잇는 체험·교육 중심의 열린 문화공간으로 조성할 계획이다. 시민 참여형 전시와 세대 간 소통을 돕는 교육 프로그램, 관광객을 위한 체험 콘텐츠 등을 갖춘 대표 복합문화시설로 만들겠다는 것이다.

특히 박물관 건립으로 시 전체 면적의 42%에서 재개발·재건축, 신도시 개발 등이 진행되는 과정에서 출토되는 다수의 지역 유물을 보존할 공간을 확보할 수 있을 것으로 시는 기대한다.

박승원 광명시장은 "광명역사문화박물관은 광명의 역사와 문화, 도시의 정체성을 집약해 보여주는 상징적인 공간이 될 것"이라며 "시민의 자긍심을 높이고, 관광과 문화가 어우러지는 대표 문화거점으로 조성될 수 있도록 차질 없이 추진하겠다"고 했다.

앞서 시는 지난 4일 시청 컨퍼런스룸에서 '광명역사문화박물관 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역' 최종보고회를 개최하고, 박물관의 운영 방안과 전시 기본방향, 교육·체험 프로그램 구성, 입지 분석 및 건축계획 등을 논의했다. 시는 이번 용역 결과를 바탕으로 박물관 기본·운영계획을 수립해 문화체육관광부 사전협의, 경기도 타당성 심사 등 관련 행정 절차를 추진해 나갈 방침이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>