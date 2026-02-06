본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

[오늘의신상] 바삭함 잡았다…도미노피자, '더블 크러스트 도우' 재출시

임혜선기자

입력2026.02.06 09:03

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2003년 출시 후 2020년 단종
재출시 요구에 전 피자에 적용

피자 브랜드 도미노피자는 '더블 크러스트 도우'를 전 제품에 적용해 재출시한다고 6일 밝혔다.


도미노피자의 더블 크러스트 도우는 두 장의 씬 크러스트 도우 사이에 그뤼에르 크림치즈 스프레드와 콰트로 치즈 퐁듀를 넣은 것이 특징이다. 바삭한 크러스트 식감과 풍부한 치즈 풍미를 동시에 살린 도우로, 2003년 첫 출시 이후 인기를 얻어왔다.

도미노피자 제공.

도미노피자 제공.

AD
원본보기 아이콘

이 제품은 2020년 단종됐으나 재출시 요청이 이어지면서 지난달 '더블 크러스트 LA 치즈폴레 갈비 스테이크' 4종을 통해 한정적으로 선보였다. 회사 측은 "고객 반응이 기대 이상으로 나타나면서 도미노피자는 이날부터 전 메뉴에 2000원을 추가하면 더블 크러스트 도우를 선택할 수 있도록 했다"고 설명했다.


실제로 도미노피자가 'LA 치즈폴레 갈비 스테이크 피자' 판매 데이터를 분석한 결과, 해당 제품 주문 고객의 48.5%가 더블 크러스트 도우를 선택한 것으로 나타났다. 도미노피자는 이를 고객 선호도가 확인된 신호로 보고, 전 제품 확대를 결정했다.


한편 도미노피자는 이날부터 자사 앱 회원을 대상으로 '흥미진진 쿠폰' 프로모션도 진행한다. 도미노피자 홈페이지 이벤트 페이지에서 쿠폰 뽑기 버튼을 클릭하면 최대 포장 50% 할인 쿠폰이 제공된다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"

"너무 사람 같아 섬뜩" 윙크에 체온까지 구현한 中 여성형 휴머노이드

"이건 미쳤다" 고추 둥둥 뜬 탕에 몸 담근다…中 훠궈 스파 화제

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기