[오늘의신상] 바삭함 잡았다…도미노피자, '더블 크러스트 도우' 재출시

2003년 출시 후 2020년 단종

재출시 요구에 전 피자에 적용

피자 브랜드 도미노피자는 '더블 크러스트 도우'를 전 제품에 적용해 재출시한다고 6일 밝혔다.

도미노피자의 더블 크러스트 도우는 두 장의 씬 크러스트 도우 사이에 그뤼에르 크림치즈 스프레드와 콰트로 치즈 퐁듀를 넣은 것이 특징이다. 바삭한 크러스트 식감과 풍부한 치즈 풍미를 동시에 살린 도우로, 2003년 첫 출시 이후 인기를 얻어왔다.

이 제품은 2020년 단종됐으나 재출시 요청이 이어지면서 지난달 '더블 크러스트 LA 치즈폴레 갈비 스테이크' 4종을 통해 한정적으로 선보였다. 회사 측은 "고객 반응이 기대 이상으로 나타나면서 도미노피자는 이날부터 전 메뉴에 2000원을 추가하면 더블 크러스트 도우를 선택할 수 있도록 했다"고 설명했다.

실제로 도미노피자가 'LA 치즈폴레 갈비 스테이크 피자' 판매 데이터를 분석한 결과, 해당 제품 주문 고객의 48.5%가 더블 크러스트 도우를 선택한 것으로 나타났다. 도미노피자는 이를 고객 선호도가 확인된 신호로 보고, 전 제품 확대를 결정했다.

한편 도미노피자는 이날부터 자사 앱 회원을 대상으로 '흥미진진 쿠폰' 프로모션도 진행한다. 도미노피자 홈페이지 이벤트 페이지에서 쿠폰 뽑기 버튼을 클릭하면 최대 포장 50% 할인 쿠폰이 제공된다.





