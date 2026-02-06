광주 서구, 설 명절 안전사고 예방 집중 관리

양동전통시장서 화재 예방 점검·캠페인

김이강 광주 서구청장이 5일 서구 양동전통시장에서 안전자문단과 함께 겨울철 전통시장 화재 예방을 위해 화재 취약요인 및 강풍 취약시설에 대해 긴급 점검을 실시하고 있다. 광주 서구 제공

광주광역시 서구가 설 명절을 앞두고 주민 안전을 위해 현장 중심의 점검·관리에 나섰다.

서구는 지난 5일 양동전통시장 일원에서 '전통시장 화재 예방을 위한 긴급 현장점검'을 실시했다. 이번 점검은 겨울철 화재에 취약한 전통시장의 위험 요소를 사전에 확인하고 상인과 이용객의 안전의식을 높이기 위해 마련됐다.

김이강 서구청장과 안전관리자문단은 간판과 전기 콘센트 등 화재 취약 시설물과 소화기 비치·작동 여부를 집중 점검하고 상인들을 대상으로 현장 맞춤형 안전 컨설팅을 진행했다.

또 안전보안관과 안전모니터봉사단 등 100여 명과 함께 겨울철 화재 예방 수칙을 홍보하고 전통시장 안전 문화 확산을 위한 캠페인을 펼쳤다.

서구는 오는 11일까지 건축·전기·소방 분야 민간 전문가와 함께 대형마트, 영화관 등 다중이용시설에 대한 안전 점검을 이어갈 계획이다. 아울러 설 명절 기간에는 11개반 167명으로 구성된 종합상황실을 운영해 각종 안전사고에 신속히 대응할 방침이다.

김이강 서구청장은 "전통시장의 안전을 지키는 일은 지역경제의 뿌리를 튼튼히 하는 일이다"며 "설 명절을 앞두고 주민들이 안심할 수 있도록 현장 중심의 안전 점검과 세심한 안전 행정을 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



