본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

엔하이픈·NCT WISH, 제2회 '디 어워즈' 사전 수상

이이슬기자

입력2026.02.06 08:38

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
제2회 디 어워즈 사전 수상자. 디 어워즈 제공

제2회 디 어워즈 사전 수상자. 디 어워즈 제공

AD
원본보기 아이콘

제2회 디 어워즈(D Awards with upick)가 사전 수상자를 6일 발표했다.


베스트 투어상은 월드투어 '워크 더 라인'의 주인공 엔하이픈이 차지했고, 베스트 레코딩상은 피원하모니의 '더!(DUH!)'와 보이넥스트도어의 '디 액션'에 돌아갔다.

베스트 송에는 NCT WISH의 '팝팝'과 이즈나의 '사인'이 이름을 올렸다. NCT WISH는 베스트 소셜 콘텐츠 부문 초대 수상자로도 선정됐다.


베스트 스테이지상은 싸이커스와 넥스지가, 베스트 그룹에는 엔하이픈·보이넥스트도어·엔믹스·이즈나가 선정됐다. 제로베이스원은 '아이코닉'으로 베스트 비디오상을, 멤버 매튜와 건욱이 부른 '백팩커'로 베스트 O.S.T상을 받았다.


안무상 베스트 코레오그래피는 '낚시춤'으로 화제를 모은 피프티피프티가 차지했다. 베스트 밴드는 지난해에 이어 2회 연속 QWER이 영예를 안았으며, 성장세가 돋보인 팀에게 주어지는 '브레이크스루' 상은 82메이저가 받았다. '올해의 발견' 부문은 하이파이 유니콘·아홉·에이엠피·최립우가 각각 선정됐다.

스포츠동아가 주최하는 이번 시상식은 오는 11일 오후 6시 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 막을 올린다. 채널A 플러스에서 생중계하며, 같은 날 자정 채널A에서 지연 중계한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 우리 회사 사람 아닌데 870만원을 달라고요?"…블라인드 '퇴사자 계정 삭제' 비용 논란 "이제 우리 회사 사람 아닌데 870만원을 달라고요?... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"

"너무 사람 같아 섬뜩" 윙크에 체온까지 구현한 中 여성형 휴머노이드

"이건 미쳤다" 고추 둥둥 뜬 탕에 몸 담근다…中 훠궈 스파 화제

"부끄러운 줄도 모르나"…'경차 주차면 3칸' 점령한 무개념 SUV

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기