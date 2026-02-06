[프로필] 김기범 신임 특허심판원장…지식재산 행정 전문가

정부는 6일 신임 지식재산처 특허심판원장으로 김기범(金起範·54·사진) 지재처 특허심판원 수석심판장을 임명했다고 밝혔다.

김 원장은 1995년 행정고시(39회)에 합격한 후 특허청(현 지재처)에서 산업재산진흥과장, 기획조정관, 정보고객정책국장, 수석심판장 등을 역임하며 기획·예산·정보화·심사·심판 등 특허행정 전반의 요직을 두루 거쳤다.

또 주일본대한민국대사관 참사관, 국가지식재산위원회 지식재산진흥관을 역임해 범부처 협업 역량을 갖춘 지식재산 분야 행정 전문가로 평가받는다.

김 원장은 '산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진 법률' 제정으로 산업재산 정보를 국가 연구개발 및 경제 안보 분야에 전략적으로 활용할 수 있는 기반을 마련했다. 또 특허정보시스템의 인공지능화 5개년 계획을 수립한 후 국내 기업 및 국제기구(WIPO)와 협력해 심사·심판업무에 인공지능 기술을 구현하는 데 기여했다.

특히 한국형 특허행정정보화 시스템을 아랍에미리트에 450만달러에 수출해 한류 행정의 해외 확산에 기여하는 등 지식재산보호 및 활용 분야에서 두각을 나타냈다.

평소 격식을 따지지 않는 소탈한 성품으로 후배 직원과 스스럼없이 소통하며, 급변하는 사회 환경변화에 대응하는 유연한 정책 판단 능력을 보유했다는 평가를 받는다.

■ 약력

▲1971년생 ▲광주광역시 ▲광주 송원고 ▲연세대 행정학과 ▲행정고시 39회 ▲특허청 혁신기획과장 ▲산업재산진흥과장 ▲주일본대한민국대사관 참사관 ▲특허심판원 심판관 ▲정보고객정책과장 ▲국가지식재산위원회 지식재산진흥관 ▲기획재정담당관 ▲기획조정관 ▲산업재산정보국장 ▲특허심판원 수석심판장





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>