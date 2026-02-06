작년 경상흑자 역대 최대, 1230.5억달러 돌파…12월 수출 사상 최대(상보)

한은 연간 전망치 1150억달러도 상회

12월 경상흑자 187억달러…월간 사상 최대

반도체 중심 '최대 수출'+배당소득 증가 영향



지난해 우리나라 경상수지 흑자가 1230억달러를 돌파하며 역대 최대 기록을 다시 썼다. 반도체 수출 호조 등에 힘입은 결과다.

6일 한국은행이 발표한 2025년 12월 국제수지(잠정)에 따르면 지난해 한국의 연간 경상수지 흑자는 1230억5000만달러다. 종전 최고치인 2015년(1051억2000만달러) 기록뿐 아니라 한은 전망치(1150억달러) 역시 뛰어넘었다.

지난해 12월 경상수지는 187억달러 흑자로 집계됐다. 월간 기준 사상 최대치로, 전월(129억달러)과 전년 동기(127억4000만달러) 기록을 훌쩍 뛰어넘었다. 32개월 연속 흑자 행진 역시 이어갔다. 2000년대 들어 두 번째로 긴 흑자 흐름이다. 반도체를 중심으로 한 수출 호조세가 이어진 가운데 배당소득이 늘면서 본원소득수지 흑자 폭이 크게 확대된 점이 주효했다.

경상수지 흑자를 이끈 건 가장 큰 비중을 차지하는 상품수지다. 지난해 12월 상품수지 흑자는 188억5000만달러로 월 기준 역대 최대 기록을 세웠다. 수출 규모가 사상 최대 규모를 나타낸 결과다. 수출은 716억5000만달러로 전년 동월 대비 13.1% 늘었는데, IT 품목이 반도체와 정보통신기기를 중심으로 호조를 지속한 가운데, 비IT 품목도 기계류·정밀기기, 의약품 등을 중심으로 증가했다.

지난해 12월 통관 기준 반도체 수출은 209억2000만달러로 전년 동기 대비 43.1% 급증했다. 컴퓨터주변기기(33.1%), 무선통신기기(24.0%) 등도 약진하며 IT 수출은 32.4% 늘었다. 비IT 역시 의약품(27.3%), 기계류·정밀기기(2.9%) 등을 중심으로 2.1% 증가했다. 승용차(-4.2%)와 철강제품(-1.7%)은 전년 동기 대비 감소했다.

수입은 528억달러로 1.7% 늘었다. 에너지 가격 하락으로 석유제품(-35.2%)·석탄(-20.9%)·가스(-7.6%)·원유(-3.5%) 등 원자재(-1.0%)가 감소세를 지속했으나, 승용차와 금을 중심으로 소비재(17.9%)의 큰 폭 증가세가 이어지며 2개월 연속 증가한 것으로 집계됐다.

서비스수지는 36억9000만달러 적자로 집계됐다. 적자 규모는 전년 동월(-23억8000만달러)이나 전월(-28억5000만달러) 대비 커졌다. 여행수지가 14억달러 적자를 기록했다. 해외여행 성수기인 겨울방학 영향에 출국자 수가 늘며 적자 폭이 전월(-9억7000만달러)보다 확대됐다.

본원소득수지 흑자는 47억3000만달러로 전월 15억3000만달러 대비 크게 늘었다. 전월 증권투자 분기 배당 지급 영향이 해소되면서 배당소득수지 흑자가 9억3000만달러에서 37억1000만달러로 급증한 영향이다.

금융계정 순자산(자산-부채)은 지난해 12월 중 237억7000만달러 늘었다. 직접투자는 내국인의 해외투자가 64억9000만달러, 외국인의 국내 투자는 51억7000만달러 각각 증가했다. 증권투자는 내국인의 해외투자가 주식을 중심으로 143억7000만달러, 외국인의 국내 투자는 채권을 중심으로 56억8000만달러 각각 늘었다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



