[주末머니]대형마트 새벽배송 허용되면 수혜주는?

대형마트 전국 점포서 신선식품 배송 가능

이마트 배송 맡은 CJ대한통운 '주목'

정부가 대형마트의 새벽 배송 허용 여부를 논의 중인 것으로 알려지면서 관련 기업들의 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다.

더불어민주당과 정부, 청와대는 최근 실무 협의회를 열어 유통산업발전법 개정 방안을 논의했다. 이 자리에서 규정된 대규모 점포 영업시간 제한 조항에 예외 단서를 추가하는 방안을 검토한 것으로 알려졌다. 2012년 도입된 유통산업발전법에 따라 대규모 점포는 월 2회 의무휴업 및 0시부터 오전 10시까지 영업시간 제한을 적용받고 있다.

당·정·청은 해당 법에 전자상거래의 경우에는 관련 규제를 적용하지 않는 예외 조항을 두는 방안을 논의한 것으로 전해졌다. 개정안이 국회에서 통과될 경우 대형마트도 새벽 배송이 가능해진다.

대형마트의 새벽 배송이 허용될 경우 대형마트와 CJ대한통운 CJ대한통운 000120 | 코스피 증권정보 현재가 108,800 전일대비 600 등락률 -0.55% 거래량 166,540 전일가 109,400 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 [단독] CJ대한통운 '2회전 배송' 시범 운영에…노조 "정시 출차" 맞불CJ대한통운, 설 특수기 운영 돌입…"개인택배도 언제든 OK"CJ대한통운·코엑스, 전시물류 서비스 '엑스박스' 도입 전 종목 시세 보기 close 에 기회요인이 될 것이란 분석이 나온다. 주영훈 NH투자증권 연구원은 "대형마트가 온라인에서 주력으로 취급하는 카테고리는 신선식품이며 제품 특성상 새벽 배송에 대한 수요가 높다"면서 "다만 장기화된 침체로 수익성이 악화된 대형마트 입장에서는 투자비 부담으로 인해 사업 확대에 어려움이 컸다. 오프라인 점포를 통한 직접 배송이 허용된다면 추가적인 설비투자 없이 기존 인프라를 활용해 새벽 배송의 전국 확대가 가능하다는 점에서 긍정적이며 온라인 신선식품 시장에서의 점유율 확대가 가능할 것"이라고 설명했다.

특히 새벽 배송을 독점해온 쿠팡의 개인정보 유출 사고 이후 이용자들의 이탈이 이어지고 있는 상황에서 대형마트의 새벽 배송이 가능해질 경우 관련 기업들의 주가에 긍정적인 영향이 기대된다. 주 연구원은 "쿠팡 개인정보 유출 사고 이후 SSG닷컴의 일간활성이용자수가 12월과 1월 각각 전년 대비 19%, 26% 반등하는 등 오랜만에 긍정적인 모습을 보이고 있는 가운데 새벽 배송 경쟁력 확대 가능성은 관련 기업들의 주가 상승 모멘텀으로 작용하기 충분할 것"이라고 말했다.

CJ대한통운을 중심으로 택배 물동량이 증가할 것으로 전망된다. 정연승 NH투자증권 연구원은 "CJ대한통운은 대형마트의 새벽 배송이 가능해질 경우 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 102,200 전일대비 1,400 등락률 -1.35% 거래량 1,500,897 전일가 103,600 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 [특징주]‘대형마트 새벽배송 허용 논의’ 이마트 7%대↑이마트, 300t 물량 '갈비대전'…LA 여행권 경품까지세계대회 품질 인증…이마트 '프리미엄 오일세트' 전 종목 시세 보기 close 와 연계를 통해 가장 먼저 서비스를 개시할 수 있다"면서 "경쟁사 입장에서는 낮은 영업이익률과 주7일 배송 서비스의 부분적 이행에 따른 비용 부담으로 공격적인 서비스 확대에는 한계가 존재한다"고 짚었다. 이어 "CJ대한통운 영업이익 측면에서는 2025년 주7일 배송에 따른 물동량 증가에 새벽 배송에 따른 물동량 증가가 더해져 물량 증가에 따른 이익 레버리지 효과가 더 강화될 것"이라고 덧붙였다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>