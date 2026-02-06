본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

중진공, 청년창업사관학교 졸업 이후에도 지원 이어간다

김철현기자

입력2026.02.06 08:28

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청년창업사관학교 · 글로벌창업사관학교 졸업식 개최

중소벤처기업진흥공단은 6일 경기도 안산에 위치한 청년창업사관학교(청창사)에서 청창사 15기와 글로벌창업사관학교 6기 졸업식을 개최했다고 밝혔다.


이날 졸업식에는 강석진 중진공 이사장을 비롯해 졸업기업 대표 등 150여 명이 참석해 ▲우수 졸업기업 표창 ▲선배기업과의 네트워킹 ▲스타트업 규제 발굴 ▲청창사 딥테크·글로벌 심화과정 입교설명회 등 현장 간담회가 진행됐다.

경남 진주시 중진공 본사

경남 진주시 중진공 본사

AD
원본보기 아이콘

중진공은 졸업기업 중 마케마케, 패브릭덕트 등 10개 업체에 우수기업 표창장을 수여했다. 졸업 이후에도 국내외 시장에서 도전과 성장을 이어갈 수 있도록 전방위적인 지원도 약속했다.

중진공은 사업 고도화·투자유치·판로개척 등 졸업 이후 청년 창업가들이 직면하게 될 현실적인 과제에 대비할 수 있도록 청창사 출신 선배 기업과의 네트워킹 프로그램도 마련했다.


또한 사업을 수행하며 경험한 불합리한 규제, 제도적 애로사항, 현행 정책의 개선 필요 사항 등을 자유롭게 제안하는 시간을 가졌으며, 중진공은 이를 향후 정책 개선 및 제도 보완을 위한 기초 자료로 활용할 계획이다.


강석진 이사장은 "청년 창업가들이 졸업 이후에도 사업을 안정적으로 고도화하고, 투자와 판로를 단계적으로 확장해 나가는 것이 중요하다"며 "이러한 성장을 바탕으로 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

중진공은 올해부터 청창사 교육 과정을 기본과정과 딥테크·글로벌 심화과정으로 구분해 개편 운영한다. 딥테크 심화과정은 우리 경제의 미래성장 동력인 인공지능(AI)·딥테크 분야 스타트업을 집중 육성하고, 글로벌 심화과정은 유망 스타트업의 해외 진출을 체계적으로 지원하는 데 중점을 둔다. 심화과정은 전국 권역별 3개소(수도권, 호남권, 영남권)로 운영할 예정이다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 우리 회사 사람 아닌데 870만원을 달라고요?"…블라인드 '퇴사자 계정 삭제' 비용 논란 "이제 우리 회사 사람 아닌데 870만원을 달라고요?... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"

"너무 사람 같아 섬뜩" 윙크에 체온까지 구현한 中 여성형 휴머노이드

"이건 미쳤다" 고추 둥둥 뜬 탕에 몸 담근다…中 훠궈 스파 화제

"부끄러운 줄도 모르나"…'경차 주차면 3칸' 점령한 무개념 SUV

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기