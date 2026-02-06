[프로필] 정연우 신임 지재처 차장…정통 지식재산 전문가

정부는 6일 신임 지식재산처 차장으로 정연우(鄭然友·55·사진) 지재처 특허심사기획국장을 임명했다고 밝혔다.

정 차장은 기술고시(33회)로 공직에 입문해 전 특허청(現 지재처) 특허심사기획국장, 산업재산정책국장, 산업재산보호협력국장, 산업재산정책과장, 대변인 등 주요 요직을 두루 거쳤다.

특히 지난 10월 특허청에서 지식재산처로 승격된 이후 차장으로 승진 임용된 최초의 인사다.

정 차장은 예산·법제·홍보·정책기획은 물론 심사·심판 실무에 이르기까지 폭넓은 실무 경험을 갖춘 정통 지식재산 전문가로 평가받는다.

대변인으로도 최장기간(4년 7월) 재직해 우수한 소통·정책 전달 능력과 함께 원만한 대외 갈등 조정 역량까지 보유한 것으로 인정받는다.

정부는 정 차장이 이러한 능력을 바탕으로 격상된 조직 위상과 기능에 걸맞게 지식재산의 창출ㆍ거래 촉진, 기술 유출 방지, 해외 분쟁대응 등 범정부 차원의 협업과 조정을 강화하는 등 지식재산 컨트롤타워 역할을 공고히 해나갈 적임자로 기대한다.

■ 약력

▲1970년생 ▲경남 남해 ▲진주 명신고 ▲서울대 전기공학과 및 동대학원 공학석사 ▲기술고시(33회) ▲특허심판원 심판관 ▲대변인 ▲산업재산활용과장 ▲산업재산정책과장 ▲산업재산보호협력국장 ▲산업재산정책국장 ▲특허심판원 수석심판장 ▲지식재산처 특허심사기획국장





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



