숭례문·서울타워가 BTS로…서울이 문화 무대로

방탄소년단(BTS)이 서울 전역을 거대한 문화체험 공간으로 만든다.

BTS 소속사 빅히트뮤직이 다음 달 20일부터 4월12일까지 도시 전체를 하나의 축제 공간으로 만드는 대형 프로젝트 'BTS 더 시티 아리랑 서울'을 개최한다고 6일 밝혔다.

음악과 미디어를 결합한 체험형 콘텐츠와 도시 경관과 어우러지는 대규모 설치 연출을 서울 곳곳에서 선보인다.

BTS 신보 발매 당일인 3월20일에는 숭례문과 서울타워 등 주요 랜드마크를 미디어 파사드로 장식한다. 국보 숭례문에 현대적인 미디어 표현을 투사해 전통과 현재가 공존하는 상징적 장면을 연출한다. 이는 우리 문화유산의 가치를 전 세계에 다시 한번 각인하는 계기가 될 것으로 보인다. 여의도 한강공원에는 22일까지 팬들이 음악을 공유하고 감상하는 라운지형 프로그램을 운영한다.

4월 중에는 서울 도심의 돌담과 계단, 가로수 등을 전시장으로 꾸며 노래 가사를 빛과 영상으로 풀어낸 미디어 연출을 선보인다. 단순한 공연 관람을 넘어 도시 전체를 하나의 '플레이 파크'로 변모시킨다는 구상이다.

빅히트뮤직은 "서울시와 협업해 시민과 관광객 모두가 새로운 방식으로 방탄소년단의 컴백을 입체적으로 즐기도록 프로그램을 구성했다"며 "식음료(F&B), 모빌리티 등 다양한 산업군과 연계한 파트너십 행사도 마련했다"고 밝혔다.

'더 시티'는 도시 곳곳에 다양한 즐길 거리와 이벤트를 배치해 팬 경험을 확장하는 프로젝트다. 2022년 미국 라스베이거스와 부산에서 큰 호응을 얻은 바 있다. 이번 서울 행사를 시작으로 전 세계 주요 도시에서 순차적으로 전개한다. 상세 일정과 프로그램 정보는 글로벌 팬 플랫폼 위버스에서 확인할 수 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



