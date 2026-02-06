산업용 AI 성패 가르는 'AI-Ready Data'…누비슨 데이터레이크 주목

산업 특화 AX 플랫폼 '누비슨(NUBISON)'을 제공하는 심플랫폼은 다년간 제조·물류·에너지 산업 현장에서 데이터를 수집·정제·활용하며 축적해 온 경험을 바탕으로, 산업용 AI 전환을 위한 데이터 인프라로 'NUBISON Data Lake'를 공개했다.

현장 곳곳에 흩어져 있던 설비·업무 데이터를 한데 모아 데이터는 많지만 AI 활용이 어려웠던 구조를 개선하고 현장에서 바로 쓸 수 있는 'AI-Ready Data' 환경을 구축한다는 전략이다.

NUBISON Data Lake 의 가장 큰 특징은 OT·IIoT 데이터 수집에 특화돼 있다는 점이다. 설비, PLC, 센서 등 공장 현장에서 발생하는 데이터를 실시간으로 수집하면서도 기존 설비를 교체하지 않고 연계할 수 있는 구조를 제공한다. 이를 통해 IT 시스템 데이터뿐 아니라 공정 조건, 설비 상태, 환경 데이터까지 통합 분석이 가능해진다. 예측정비, 불량 예측, 공정 최적화 등 산업용 AI 시나리오의 정확도를 높이는 기반이라는 설명이다.

데이터 전처리 부담을 줄이기 위한 자동화 기능도 강점이다. Medallion 아키텍처를 적용해 원본 데이터부터 정제·표준화, 분석·업무 활용 데이터까지 단계적으로 관리하며 AI 기반 변환 자동화를 통해 반복적이고 복잡한 전처리 작업을 최소화했다. 변환된 데이터는 AI 모델 학습은 물론 대시보드, 알림, 공정 기준 설정 등 실시간 운영 영역에도 활용된다.

ERP·MES·SCM 등 주요 업무 시스템과의 연계를 위한 전용 플러그인도 제공한다. 현장에서 자주 사용하는 데이터 구조를 기준으로 매핑을 표준화해 초기 인터페이스 분석과 ETL 개발 부담을 낮췄으며 데이터레이크 구축부터 AI 활용까지의 속도를 높였다.

NUBISON Data Lake는 데이터 수집, 적재, 정제·변환, 활용까지 전 과정을 하나로 연결한 End-to-End 데이터 파이프라인을 제공한다. 데이터는 단순 저장에 그치지 않고 BI 와 대시보드, API 연계는 물론 AI·ML 학습과 추론 환경까지 자연스럽게 이어져 데이터 구축 이후 곧바로 AI 운영으로 확장할 수 있는 구조를 갖췄다.

임대근 심플랫폼 심플랫폼 444530 | 코스닥 증권정보 현재가 7,020 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,360 2026.02.06 개장전(20분지연) 관련기사 심플랫폼, 인피니언 PoC로 글로벌 산업용 AI 시장 존재감심플랫폼, '2025 공공 AX 프로젝트' 의료 인포데믹 대응 전략 세미나 성료심플랫폼, 장애인 국가대표 AI 코칭 성과로 장관표창 전 종목 시세 보기 close 대표는 "NUBISON Data Lake의 차별화는 기능 나열이 아니라 산업 현장에서 실제로 AI가 돌아가도록 만드는 데이터 구조에 있다"며 "OT 데이터 수집과 AI 기반 변환 자동화를 통해 AI-Ready Data 를 지속적으로 만들어내는 것이 핵심"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>