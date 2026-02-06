삼척시, 교육격차 해소·인재육성 위한 교육예산 65억원 지원

인재육성부터 교육환경 개선까지

균형 있는 교육투자 추진

강원도 삼척시는 관내 유치원과 초·중·고등학교 및 교육지원청의 교육여건 개선과 학력 증진을 위해 '2026년 삼척시 교육경비보조금 지원(안)'을 의결하고 총 43억원 규모의 교육경비 보조금을 지원한다고 6일 밝혔다.

이번 교육경비 보조금은 관내 40개교를 대상으로 공정하고 효율적인 사업 선정을 통해 지역 교육의 질을 높이고 교육격차 해소를 도모하기 위해 마련됐다. 주요 지원 분야는 ▲ 방과후학교(22억5500만원) ▲ 인재학당 운영(1억9000만원) ▲ 우수중학생 관내 고교 진학지원(1억500만원) ▲ 기숙사 운영(2억8200만원) ▲ 교육지원청 자체사업(4억원) ▲ 학교 교육환경 개선사업(10억6800만원) 등이다.

교육격차 해소와 교육복지 구현을 위해 유치원부터 고등학교까지 방과후학교 89개 사업을 중점 지원하며, 특히 올해부터는 방과후학교 강사수당 단가를 합리적으로 조정해 강사 확보의 어려움을 완화하고 프로그램의 질과 연속성을 높이는 데 중점을 두었다.

또한 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위해 정라초등학교와 도계중학교 인조잔디운동장 및 우레탄 교체·조성 사업을 추진한다. 두 사업의 총 사업비는 26억7000만원이며, 이 중 10억6000만원을 삼척시 교육경비 보조금으로 지원해 학생들의 안전한 체육활동 환경을 개선할 계획이다.

이와 함께 삼척시는 고등학교 무상교육 지원(1억6000만원), 친환경 급식 및 우수농산물 지원(20억9000만원), 초등돌봄교실 과일간식 지원(3200만 원) 등 총 22억8200만원을 별도로 지원한다.

시 관계자는 "이번 교육경비 지원은 학교 현장의 수요를 반영해 실질적인 도움이 될 수 있도록 편성했다"며 "앞으로도 학생과 학부모가 체감할 수 있는 교육 지원을 통해 지역과 함께 성장하는 교육환경을 만들어 가겠다"고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



