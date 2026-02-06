[오늘의신상]파리바게뜨, '두쫀팝 케이크' 10일 출시…사전예약

바삭·쫀득·달콤 두바이 스타일 케이크

6일 파바앱 한정 수량 사전예약

파리바게뜨가 두바이 스타일 신제품 '두쫀팝 케이크'를 오는 10일 출시한다고 6일 밝혔다.

'두쫀팝 케이크'는 파리바게뜨가 새롭게 내놓는 케이크 카테고리 '팝 케이크(파바 케이크)'의 첫 제품이다. 팝 케이크는 파리바게뜨를 줄여 부르는 '파바'에서 착안했다.

신제품은 진한 초코 시트 안에 피스타치오 페이스트와 얇은 카다이프를 채웠다. 케이크 위에는 마시멜로를 올리고, 코코아 파우더를 더해 조화를 살렸다.

파리바게뜨는 이날 파리바게뜨 애플리케이션(앱)을 통해 사전예약을 진행한다. 한정 수량으로 운영되며, 선착순 소진 시 조기 종료될 수 있다.

파리바게뜨 관계자는 "지난 1월 선보인 '두쫀 타르트'에 이어 두 번째 두바이 스타일 디저트 시리즈를 케이크로 확장했다"며 "앞으로도 고객 트렌드를 반영한 다양한 제품으로 '팝 케이크' 라인업을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>