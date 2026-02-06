시흥시, 815세대에 '시민행복텃밭' 분양…27~31일 접수

정왕·배곧·월곶 등 도시농업공원 3곳 대상

경기도 시흥시는 오는 27일부터 31일까지 도시농업공원 내 '시민행복텃밭' 참가자를 모집한다.

모집 대상 텃밭은 ▲정왕동 함줄도시농업공원 130세대 ▲배곧동 배곧텃밭나라 500세대 ▲월곶동 공영도시농업농장 185세대 등 총 815세대다. 이는 지난해 785세대보다 30세대 늘어난 것이다.

시흥시가 배곧동에 운영중인 도시농업공원 '배곧텃밭나라' 전경. 시는 올해 3곳의 텃밭을 총 815세대에게 분양한다. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

희망자는 각 도시농업공원의 현장 관리소를 방문해서 신청하면 된다. 신청 때는 시흥시 거주 여부를 확인한다.

시는 다음 달 13일 시민행복텃밭 운영단체 7곳과 농업인 단체가 참관한 가운데 전자추첨을 통해 1차 당첨자를 선정한다. 이후 도시농업 사전교육 수료, 텃밭 참여 서약서 제출, 참가비 5만원 납부를 완료한 당첨자를 최종 참여자로 확정하고 텃밭 번호를 배정한다.

텃밭은 3월 28일부터 11월 30일까지 약 8개월간 운영된다. 재배한 농작물 일부는 시흥시푸드뱅크마켓센터를 통해 어려운 이웃과 나누는 기부활동에도 동참할 수 있다.

시는 도시농업공원 3곳 5만9523㎡ 중 1만5000㎡를 시민행복텃밭으로 조성해 운영 중이다. 이 외 공간은 경관식물과 토종식물, 다랑논 벼 재배, 잔디광장 등으로 조성해 도심 속 치유형 쉼터로 활용 중이다.

자세한 사항은 시흥시 농업기술과 도시농업팀으로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>