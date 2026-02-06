BGF리테일, 설 맞아 중소협력사 정산대금 500억원 조기 지급

협력사 원활한 자금 집행 지원

정산대금 지급 일주일 앞당겨

BGF리테일 "협력사와 동반 성장"

편의점 CU 운영사 BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 121,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 123,300 2026.02.06 개장전(20분지연) 관련기사 GS리테일, 작년 영업익 14%↑…편의점 군살빼기, 점포수 첫 감소 CU, 이석원 명장과 '베이크하우스405' 협업[오늘의 신상]CU, 가성비 화이트와인 '음mmm! 베르데호' 전 종목 시세 보기 close 이 다가오는 설을 맞아 중소 협력사를 대상으로 정산 대금을 조기 지급한다고 6일 밝혔다.

올해 설에 조기 지급되는 정산금은 총 500억원 규모로, 지급 대상은 CU와 상품 및 물류 등을 거래하는 100여 개의 소규모 업체들이다.

BGF리테일은 새해에도 이어지고 있는 고물가, 고금리, 고환율 등 어려운 대내외적 경제 상황을 반영해 협력사들의 원활한 자금 집행을 돕고 상생경영 행보를 이어가기 위해 통상 월 중순에 지급되는 정산금을 약 일주일 가량 앞당겨 지급하게 됐다.

이처럼 BGF리테일은 지난 2013년부터 현금 수요가 많은 명절을 앞두고 정산금을 사전에 지급해 협력사의 안정적인 경영을 돕고 있다.

정산금 조기 지급 외에도 꾸준한 투자를 바탕으로 협력사들을 대상으로 차별화된 상생 프로그램들도 운영하고 있다.

BGF리테일은 2014년 '동반성장 추진위원회'를 출범한 이후 중소협력사와의 상생경영을 핵심 과제로 삼고 ▲상생협력펀드 기금 조성 ▲협력사 역량 강화 교육 프로그램 운영 ▲협력사 우수 상품 발굴 및 해외 판로 개척 ▲중소기업 상품 동반성장몰 도입 등 다양한 상생 프로그램을 통해 협력사와의 동반 성장을 실천하고 있다.

특히 최근에는 활발한 해외진출을 통해 협력사의 수출 기회를 넓히고 있다. 현재 몽골, 말레이시아, 카자흐스탄, 하와이 등 800여 개 해외 CU 점포를 통해 60여 개 국내 중소 협력사가 직간접적으로 해외 시장에 진출했다.

올 하반기에는 편의점 업계 최대 규모의 부산 물류센터를 준공하여 해외 수출의 전진기지로 활용함으로써 중소기업들의 글로벌 판로 확대에 기여할 예정이다. 박종성 BGF리테일 커뮤니케이션실장은 "BGF리테일은 중소 협력사들을 위한 실효성 있는 각종 지원책들을 꾸준히 마련함으로써 함께 성장하는 건강한 기업 문화를 선도해 오고 있다"며 "앞으로도 협력사들을 위한 지원 제도를 강화해 지속가능한 상생 경영을 실행해 나갈 것"이라고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



