서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]네이버, 4분기 영업이익 6106억원…전년 대비 12.7%↑
2026년 02월 06일(금)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연 논란…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"
"이게 5만원이라고요?" 마트 갔다가 '깜짝'…겨울 과일값 고공행진
"끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코인 6만5000달러보다 더 떨어져"[비트코인 지금]
'사상 최대 낙폭' 기록하더니 안 끝났네…장중 17% 급락한 은 가격
"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란
"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1
임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"
1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"
"너무 사람 같아 섬뜩" 윙크에 체온까지 구현한 中 여성형 휴머노이드
"이건 미쳤다" 고추 둥둥 뜬 탕에 몸 담근다…中 훠궈 스파 화제
블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"