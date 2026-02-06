본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[날씨]전날보다 10도 뚝 떨어진다…다시 강추위

장희준기자

입력2026.02.06 07:56

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금요일인 6일 전국 대부분 지역에서 바람이 강하게 부는 가운데 기온도 낮아 매우 춥겠다. 아침 기온은 전날보다 5∼10도 떨어져 중부지방과 전북·경북 내륙을 중심으로 -10∼5도로 춥겠다.


낮 기온은 -4∼9도로 예보됐다.

서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있다. 윤동주 기자

서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있다. 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘

이날 오전 5시 기온은 서울 -6.2도, 인천 -7.1도, 수원 -5.5도, 춘천 -3.9도, 강릉 2.9도, 대전 -3.0도, 전주 -2.4도, 광주 -0.3도, 제주 6.0도, 대구 2.9도, 부산 6.4도, 울산 5.1도, 창원 6.3도 등이다.


밤부터 제주에는 빗방울이 떨어지거나 눈이 내리는 곳이 있겠다.


당분간 강추위가 이어지는 가운데 동해안 중심으로 대기가 매우 건조해 산불과 화재에 각별한 주의가 필요하다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '나쁨'으로 예상된다. 미세먼지(PM-10)는 수도권은 오전에, 충청권·호남권·제주권은 낮에 '매우나쁨'이 예상된다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 2.0∼5.0m, 남해 1.0∼3.5m로 예상된다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"

"너무 사람 같아 섬뜩" 윙크에 체온까지 구현한 中 여성형 휴머노이드

"이건 미쳤다" 고추 둥둥 뜬 탕에 몸 담근다…中 훠궈 스파 화제

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기