[날씨]전날보다 10도 뚝 떨어진다…다시 강추위

금요일인 6일 전국 대부분 지역에서 바람이 강하게 부는 가운데 기온도 낮아 매우 춥겠다. 아침 기온은 전날보다 5∼10도 떨어져 중부지방과 전북·경북 내륙을 중심으로 -10∼5도로 춥겠다.

낮 기온은 -4∼9도로 예보됐다.

이날 오전 5시 기온은 서울 -6.2도, 인천 -7.1도, 수원 -5.5도, 춘천 -3.9도, 강릉 2.9도, 대전 -3.0도, 전주 -2.4도, 광주 -0.3도, 제주 6.0도, 대구 2.9도, 부산 6.4도, 울산 5.1도, 창원 6.3도 등이다.

밤부터 제주에는 빗방울이 떨어지거나 눈이 내리는 곳이 있겠다.

당분간 강추위가 이어지는 가운데 동해안 중심으로 대기가 매우 건조해 산불과 화재에 각별한 주의가 필요하다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '나쁨'으로 예상된다. 미세먼지(PM-10)는 수도권은 오전에, 충청권·호남권·제주권은 낮에 '매우나쁨'이 예상된다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 2.0∼5.0m, 남해 1.0∼3.5m로 예상된다.





