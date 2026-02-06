본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

이마트, 300t 물량 '갈비대전'…LA 여행권 경품까지

김흥순기자

입력2026.02.06 08:04

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

11일까지 LA갈비·양념갈비·찜갈비 등 초특가
역대급 물량 확보…경품 행사도 다양

이마트 는 오는 11일까지 LA갈비와 양념갈비, 찜갈비 등을 초특가에 선보이는 '갈비대전을 진행한다고 6일 밝혔다.


이번 행사를 위해 300t 규모의 갈비 물량을 확보했다. '한돈 LA식 갈비(800g)'는 신세계포인트 적립 시 40% 할인된 1만1988원에 선보인다. 명절 상차림 메뉴인 LA갈비와 찜갈비도 행사카드 결제 시 각각 1만원과 20% 할인해 판매한다.

이마트 갈비대전. 이마트 제공

이마트 갈비대전. 이마트 제공

AD
원본보기 아이콘

이마트가 지난 12월 대형마트 최초로 선보인 아일랜드산 '자유방목 LA 갈비(1.5㎏)'도 행사카드 전액 결제 시 1만원 할인된 4만9800원에 선보인다.


이색 갈비 상품도 만나볼 수 있다. '뼈있는 닭갈비 구이(900g)'는 신세계포인트 적립 시 30% 할인된 1만3986원에 판매하고, 양고기 상품인 '호주산 냉장 프렌치랙·숄더랙'은 행사카드 전액 결제 시 20% 할인가에 제공한다.


행사 기간 관련 상품을 구매하고 이마트 애플리케이션(앱)에서 응모하면 추첨을 통해 1200만원 상당의 여행 상품권인 '미국 LA 2인 여행권'(1인)을 비롯해 식물생활가전 'LG 틔운 미니'(2명), '이마티콘 1만원'(100명) 등 다양한 경품을 제공한다.

임승현 이마트 수입축산 팀장은 "총 300t 규모 역대급 물량을 확보해 고객이 체감 가능한 가격으로 크게 낮췄다"며 "LA 여행권 등 풍성한 경품 이벤트도 마련한 만큼 고물가 시대, 집에서도 부담 없이 갈비를 즐기는 기회가 되길 바란다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"

"너무 사람 같아 섬뜩" 윙크에 체온까지 구현한 中 여성형 휴머노이드

"이건 미쳤다" 고추 둥둥 뜬 탕에 몸 담근다…中 훠궈 스파 화제

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기