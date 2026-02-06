이마트, 300t 물량 '갈비대전'…LA 여행권 경품까지

11일까지 LA갈비·양념갈비·찜갈비 등 초특가

역대급 물량 확보…경품 행사도 다양

이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 115,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 103,600 2026.02.06 개장전(20분지연) 관련기사 세계대회 품질 인증…이마트 '프리미엄 오일세트'[특징주]"새벽배송 금지 풀리나" 당정청 논의에 이마트 7%대 랠리사전예약 열기 잇는다…대형마트, 설 선물세트 본판매 돌입 전 종목 시세 보기 close 는 오는 11일까지 LA갈비와 양념갈비, 찜갈비 등을 초특가에 선보이는 '갈비대전을 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 행사를 위해 300t 규모의 갈비 물량을 확보했다. '한돈 LA식 갈비(800g)'는 신세계포인트 적립 시 40% 할인된 1만1988원에 선보인다. 명절 상차림 메뉴인 LA갈비와 찜갈비도 행사카드 결제 시 각각 1만원과 20% 할인해 판매한다.

이마트 갈비대전. 이마트 제공 AD 원본보기 아이콘

이마트가 지난 12월 대형마트 최초로 선보인 아일랜드산 '자유방목 LA 갈비(1.5㎏)'도 행사카드 전액 결제 시 1만원 할인된 4만9800원에 선보인다.

이색 갈비 상품도 만나볼 수 있다. '뼈있는 닭갈비 구이(900g)'는 신세계포인트 적립 시 30% 할인된 1만3986원에 판매하고, 양고기 상품인 '호주산 냉장 프렌치랙·숄더랙'은 행사카드 전액 결제 시 20% 할인가에 제공한다.

행사 기간 관련 상품을 구매하고 이마트 애플리케이션(앱)에서 응모하면 추첨을 통해 1200만원 상당의 여행 상품권인 '미국 LA 2인 여행권'(1인)을 비롯해 식물생활가전 'LG 틔운 미니'(2명), '이마티콘 1만원'(100명) 등 다양한 경품을 제공한다.

임승현 이마트 수입축산 팀장은 "총 300t 규모 역대급 물량을 확보해 고객이 체감 가능한 가격으로 크게 낮췄다"며 "LA 여행권 등 풍성한 경품 이벤트도 마련한 만큼 고물가 시대, 집에서도 부담 없이 갈비를 즐기는 기회가 되길 바란다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>