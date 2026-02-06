본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

설 차례상, 전통시장서 준비하면 대형마트보다 22% 저렴

김철현기자

입력2026.02.06 07:53

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소진공, 전통시장·대형마트 설 제수용품 가격 비교 조사

전통시장에서 올해 설 차례상을 준비하면 대형마트보다 약 22% 저렴한 것으로 조사됐다.


소상공인시장진흥공단은 6일 설 제수용품 28개 품목에 대한 가격 비교 조사 결과를 발표했다. 이번 조사는 지난달 26일부터 30일까지 전통시장 37곳과 인근 대형마트 37곳을 대상으로 실시됐다.

조사 결과 올해 설 차례상을 차리는 데 드는 비용은 4인 기준 전통시장이 평균 32만4260원, 대형마트는 평균 41만5002원이었다. 전통시장이 대형마트보다 9만742원(21.9%)가량 저렴한 것이다.


품목별로 살펴보면 채소류(50.9%), 수산물(34.8%), 육류(25.0%) 등의 순으로 전통시장이 대형마트보다 가격우위를 보였다. 또 28개 전체 조사 품목 중 22개 품목에서 전통시장이 대형마트보다 가격이 저렴한 것으로 나타났다.


특히 전통시장이 가격 우위를 보이는 품목은 깐도라지(70.4%), 고사리(61.3%), 동태포(51.2%), 대추(46.5%), 쇠고기(탕국용)(44.8%), 돼지고기(다짐육)(30.2%), 숙주(27.0%) 순으로 조사됐다.

인태연 소진공 이사장은 "이번 조사 결과는 전통시장이 설 명절 장보기에 있어 가격 부담을 낮출 수 있는 선택지임을 보여준다"라며 "설 명절을 맞아 전통시장에서 장을 보며 가계 부담도 덜고, 이웃 상인들과 온기를 나누는 따뜻한 명절을 보내길 바란다"고 말했다.


설 차례상, 전통시장서 준비하면 대형마트보다 22% 저렴
AD
원본보기 아이콘




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"

"너무 사람 같아 섬뜩" 윙크에 체온까지 구현한 中 여성형 휴머노이드

"이건 미쳤다" 고추 둥둥 뜬 탕에 몸 담근다…中 훠궈 스파 화제

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기