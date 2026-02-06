글렌코어-리오틴토 합병 결렬…3차 합병시도 실패

세계최대 광산업체 탄생 무산

자산가치·지배구조 놓고 충돌

대형 글로벌 광산기업인 리오틴토와 글렌코어의 인수합병 협상이 결렬됐다. 양사는 자산가치 평가와 지배구조 재편 문제에서 이견을 좁히지 못해 결국 합병에 실패한 것으로 알려졌다.

5일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 리오틴토는 이날 성명을 통해 글렌코어와의 합병협상을 중단했다고 밝혔다. 리오틴토측은 "주주들에게 가치 있는 합의에 도달하지 못했다"고 밝혔다. 글렌코어측도 성명을 내고 "리오틴토가 글렌코어의 구리 사업 부문을 비롯한 기업 가치를 현저하게 저평가했으며 회장과 최고경영자(CEO) 자리를 모두 차지하려 했다"고 주장했다.

이번 협상 실패로 기업가치 2600억달러(약 381조원)에 달하는 세계 최대 광산기업의 탄생은 무산됐다. 양사는 2014년과 2024년에 이어 이번까지 3차례에 걸친 합병시도가 모두 무산됐다. 영국 당국의 규정에 따라 양사는 향후 6개월 동안은 합병논의를 재개할 수 없다.

블룸버그통신은 협상에 정통한 소식통의 말을 인용해 "글렌코어가 합병회사 지분의 약 40%를 자사 주주들에게 제공하는 프리미엄을 요구했다"며 "리오틴토는 해당 프리미엄은 정당화될 수 없다며 인수를 포기했고, 글렌코어도 역시 입장을 조정할 의사가 없다고 밝히면서 합병협상이 무산됐다"고 전했다.

양사간 합병이 일단 무산됐지만, 리오틴토 측이 다시 합병타진을 할 수 있을 것이란 전망도 나오고 있다. 인공지능(AI) 데이터센터 건설 붐에 따라 막대한 양의 구리 수요가 발생하고 있어 구리생산을 늘릴 수 있는 합병이 양사 모두에 이익이기 때문이다.

투자은행 제프리스의 크리스토퍼 라페미나 애널리스트는 블룸버그통신에 "앞으로 양사가 인수합병에 대한 적극적 행보를 이어갈 가능성이 남았다고 본다"며 "경영진들은 구리생산량 증대에 집중할 것으로 예상한다"고 전했다.

제프리스의 라페미나는 "글렌코어가 인수합병 분야에서 적극적인 행보를 이어갈 가능성이 더 높다고 본다"며, "한편, 경영진은 구리 생산량 증대에 다시 집중할 것으로 예상한다"고 말했다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>