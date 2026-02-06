본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[속보] 사내적립에서 기금운용으로…퇴직연금 구조 개편

세종=이동우기자

입력2026.02.06 09:00

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사내적립에서 기금운용으로…퇴직연금 구조 개편

[속보] 사내적립에서 기금운용으로…퇴직연금 구조 개편
AD
원본보기 아이콘




세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"

"너무 사람 같아 섬뜩" 윙크에 체온까지 구현한 中 여성형 휴머노이드

"이건 미쳤다" 고추 둥둥 뜬 탕에 몸 담근다…中 훠궈 스파 화제

"부끄러운 줄도 모르나"…'경차 주차면 3칸' 점령한 무개념 SUV

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기