동의대·인제대, 대학 교육 혁신 협력 맞손

AI·디지털 기반 교육부터 교수학습 혁신까지 공동 대응

동의대학교 교육혁신원과 인제대학교 대학교육혁신처가 대학 교육의 질적 고도화와 미래 교육 환경 변화에 공동 대응하기 위해 손을 맞잡았다.

동의대 교육혁신원(원장 정주영)과 인제대 대학교육혁신처(처장 최석진)는 지난 3일 인제대학교에서 상호협력 업무협약을 체결했다.

이 협약은 급변하는 고등교육 환경 속에서 양 대학이 교육 혁신 역량을 공유하고, 지속 가능한 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 두 기관은 협약을 통해 학사 제도와 교육과정 혁신을 비롯해 디지털·AI 기반 교육 인프라 공유, 교수학습법(Teaching＆Learning) 혁신, 학생 지원 및 교육 인프라 구축 등 다양한 분야에서 협력을 추진한다.

또 각 대학의 교육 성과와 우수 사례를 공유하고, 실질적인 교육 혁신 모델을 공동으로 발굴·확산하는 등 대학 교육 전반에 걸친 협력 기반을 강화해 나갈 계획이다.

정주영 동의대 교육혁신원장은 "이번 협약은 대학 간 협력을 통해 교육 혁신 역량을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것"이라며 "디지털·AI 기반 교육 환경 변화에 선제적으로 대응하고 학생 중심의 교육 혁신을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

최석진 인제대 대학교육혁신처장도 "두 대학이 보유한 교육 혁신 경험과 인프라를 연계함으로써 보다 실질적인 교육 혁신 성과를 창출할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 대학 교육의 질적 도약을 위한 협력을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



