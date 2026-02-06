용인시, 무주택 청년에 전월세 보증금 대출이자 지원

대출잔액 1% 이내 최대 100만원…20~26일 접수

경기도 용인시는 오는 20일부터 26일까지 무주택 청년을 대상으로 한 전월세 보증금 대출이자 지원 신청을 받는다고 6일 밝혔다.

이 사업은 전월세 보증금 대출을 이용 중인 18~39세의 용인 거주 무주택 청년이 지원 대상이다. ▲보증금 3억원 이하 ▲전용면적 85㎡ 이하 주택 ▲가구원 기준 중위소득 180% 이하 요건을 충족해야 한다.

대출잔액의 1% 내에서 최대 100만원까지 이자를 지원한다. 지원금은 생애 1회에 한해 지원된다.

시는 총사업비 2억원 내에서 지원금을 지급한다. 신청이 사업비를 초과할 경우 자립 준비 청년, 장애인, 한부모가족 등 사회적 약자를 우선 선정하며, 주택 면적과 용인시 연속 거주기간 등을 반영한 심사기준을 적용해 대상자를 결정할 예정이다.

희망자는 신청 기간 내에 '잡아바어플라이'를 통해 신청하면 된다.

이상일 용인시장은 "청년들이 용인에 안정적으로 정착할 수 있도록 실질적인 주거지원 정책을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.

한편 시는 이 사업을 통해 지난 2년간 508명의 청년을 지원했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



