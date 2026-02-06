안전보건공단 부산본부, AI 시대 철도 안전관리 체계 강화 나서

철도·궤도운수업 관계자 대상 교육… 도급·협력업체 상생 안전 강조

안전보건공단 부산광역본부는 AI 기술 확산으로 급변하는 산업환경에 대응하고 도급·협력업체와 함께하는 안전관리체계 확립을 위해 철도·궤도운수업 관계자를 대상으로 교육을 실시했다.

철도·궤도운수업 관계자 교육. 안전보건공단 부산광역본부 제공

이 교육은 부산교통공사 철도인재기술개발원에서 진행됐으며, 철도 현장 관리자와 실무자들이 참석해 기술 변화 속에서 요구되는 안전관리의 방향과 역할을 공유했다. 특히 정종득 부산광역본부장이 직접 강연에 나서 AI 시대 산업안전의 중요성과 현장 중심 안전관리 체계 구축 방안을 설명했다.

공단은 이번 교육을 계기로 철도 분야 종사자의 안전의식을 제고하고 기술 발전 속도에 맞춰 안전관리 방식 역시 함께 진화해야 한다는 공감대를 확산하는 데 주력하고 있다. 도급 및 협력업체와의 유기적인 협력 구조를 통해 현장 위험요인을 사전에 관리하는 것이 핵심이다.

정종득 본부장은 "AI 시대에는 기술 발전만큼이나 안전관리 체계의 고도화가 중요하다"며 "도급 및 협력업체와의 긴밀한 협력을 바탕으로 현장 중심의 실질적인 안전관리 문화가 정착될 수 있도록 공단이 적극적인 역할을 하겠다"고 말했다.









