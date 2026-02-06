본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

안전보건공단 부산본부, AI 시대 철도 안전관리 체계 강화 나서

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.06 08:50

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

철도·궤도운수업 관계자 대상 교육… 도급·협력업체 상생 안전 강조

안전보건공단 부산광역본부는 AI 기술 확산으로 급변하는 산업환경에 대응하고 도급·협력업체와 함께하는 안전관리체계 확립을 위해 철도·궤도운수업 관계자를 대상으로 교육을 실시했다.

철도·궤도운수업 관계자 교육. 안전보건공단 부산광역본부 제공

철도·궤도운수업 관계자 교육. 안전보건공단 부산광역본부 제공

AD
원본보기 아이콘

이 교육은 부산교통공사 철도인재기술개발원에서 진행됐으며, 철도 현장 관리자와 실무자들이 참석해 기술 변화 속에서 요구되는 안전관리의 방향과 역할을 공유했다. 특히 정종득 부산광역본부장이 직접 강연에 나서 AI 시대 산업안전의 중요성과 현장 중심 안전관리 체계 구축 방안을 설명했다.


공단은 이번 교육을 계기로 철도 분야 종사자의 안전의식을 제고하고 기술 발전 속도에 맞춰 안전관리 방식 역시 함께 진화해야 한다는 공감대를 확산하는 데 주력하고 있다. 도급 및 협력업체와의 유기적인 협력 구조를 통해 현장 위험요인을 사전에 관리하는 것이 핵심이다.

정종득 본부장은 "AI 시대에는 기술 발전만큼이나 안전관리 체계의 고도화가 중요하다"며 "도급 및 협력업체와의 긴밀한 협력을 바탕으로 현장 중심의 실질적인 안전관리 문화가 정착될 수 있도록 공단이 적극적인 역할을 하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"

"너무 사람 같아 섬뜩" 윙크에 체온까지 구현한 中 여성형 휴머노이드

"이건 미쳤다" 고추 둥둥 뜬 탕에 몸 담근다…中 훠궈 스파 화제

"부끄러운 줄도 모르나"…'경차 주차면 3칸' 점령한 무개념 SUV

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기