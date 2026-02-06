일자리·창업-교육-주거-복지·문화 등

4개 분과 활동 "민관협치 강화하겠다"

경기 성남시(시장 신상진)는 오는 18일까지 '제3기 청년정책협의체' 위원 100명을 공개 모집한다.

성남시 제3기 청년정책협의체 위원 100명 모집 안내 포스터. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

청년정책협의체는 지역 청년을 대표해 성남시에 청년정책을 제안하고 소통하는 청년 참여기구다.

제3기 협의체는 일자리·창업, 교육, 주거, 복지·문화 등 4개 분과로 구성된다.

선발되면 분과별로 △청년정책 의견 수렴과 정책 제안 △청년정책 모니터링 △청년정책 홍보 △ 청년의 날 기념 문화 행사 기획 등의 활동을 하게 된다.

제3기 협의체 활동 기간은 오는 3월부터 내년 말까지다.

시는 청년정책협의체 위원들이 정부의 제2차 청년정책 기본계획(2026~2030년)과 연계해 체계적인 정책 제안할 수 있도록 관련 정책 안내와 교육, 워크숍 등 활동의 장을 마련할 계획이다.

대면 회의에 참석한 위원에게는 참여 활동비 2만원을 지급하고, 우수 활동 위원에게는 연말 표창을 수여한다.

협의체 위원 참여 자격은 성남시에 거주하거나 지역 내 직장 또는 학교에 다니는 19~39세 청년이다.

참여 신청은 '성남 청년정보 플랫폼'을 통해서 하면 된다.

시는 지원동기, 청년정책 관심도, 활동 경험 등을 서면으로 심사해 위원을 선발한다.

성남시 관계자는 "청년정책의 당사자인 청년들이 주체적으로 정책을 제안하고 시정에 직접 참여할 수 있도록 민관협치를 강화하겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>