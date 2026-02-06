본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

스포츠

컬링 믹스더블 김선영·정영석 3연패…스위스에 5-8로 져

박병희기자

입력2026.02.06 07:30

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 컬링 믹스더블의 김선영·정영석 조가 3연패에 빠졌다.


김선영·정영석은 6일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 컬링 믹스더블 예선 세 번째 경기에서 스위스의 '부부 선수' 브리아어 슈발러·위아니크 슈발러에 5-8로 패했다.

컬링 믹스더블 국가대표 김선영과 정영석이 5일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 밀라노·코르티나 동계올림픽 예선 경기에서 스위핑을 하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

컬링 믹스더블 국가대표 김선영과 정영석이 5일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 밀라노·코르티나 동계올림픽 예선 경기에서 스위핑을 하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

AD
원본보기 아이콘

초반 흐름은 나쁘지 않았다. 김선영·정영석은 불리한 선공으로 시작한 1엔드에서 1실점만 허용했고, 2엔드에서 2득점 하며 역전에 성공했다. 하지만 3엔드에서 무려 4실점 하며 분위기를 내주고 말았다. 김선영·정영석은 6엔드에서 파워 플레이 기회를 사용하며 분위기 반전을 노렸으나 2득점에 그치며 추격 기회를 놓치고 말았다.

김선영·정영석은 앞선 두 경기에서 강호들을 만나 잇달아 패배를 기록했다. 첫 경기에서 2024년 세계선수권 우승팀인 스웨덴에 3-10으로 크게 졌고, 두 번째 경기에서 2022 베이징 동계올림픽 우승팀 이탈리아를 만나 4-8로 졌다.


컬링 믹스더블은 10개 팀이 라운드로빈 방식으로 예선을 치르고, 상위 4개 팀이 준결승에 진출해 최종 순위를 가린다. 초반 세 경기를 잇달아 패하며 준결승 진출이 쉽지 않은 상황이 됐다.


김선영·정영석은 6일 밤 10시35분 영국과 에선 네 번째 경기를 치른다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"

"너무 사람 같아 섬뜩" 윙크에 체온까지 구현한 中 여성형 휴머노이드

"이건 미쳤다" 고추 둥둥 뜬 탕에 몸 담근다…中 훠궈 스파 화제

"부끄러운 줄도 모르나"…'경차 주차면 3칸' 점령한 무개념 SUV

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기