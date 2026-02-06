최휘영 장관, 밀라노 올림픽 급식지원센터 방문

최휘영 문화체육관광부 장관이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 이탈리아 밀라노 급식지원센터를 방문해 관계자를 격려하고 선물을 전달하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>