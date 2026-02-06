트럼프 日총선 앞두고 "다카이치 지지…3월 백악관서 회동 기대"

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 8일 예정된 일본 총선(중의원 선거)을 앞두고 다카이치 사나에 일본 총리를 지지하는 발언을 공개적으로 했다.

5일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "다카이치 사나에 총리는 자신이 강력하고 힘세고 강력하며 현명한 지도자이며 자기 나라를 진심으로 사랑한다는 점을 이미 입증했다"며 이같이 밝혔다.

다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽)와 도널드 트럼프 미 대통령. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 "3월 19일에 백악관에서 다카이치 총리를 맞이하기를 기대하고 있다. 내가 일본을 방문했을 때 나와 내 대표단 전원은 그녀로부터 매우 감명받았다"고 말했다.

이어 "미국과 일본은 국가안보뿐만 아니라 양국 모두에 큰 이익이 되는 실질적인 무역 합의를 하기 위해 긴밀히 협력해왔다. 다카이치 총리는 그녀와 그녀의 연합(연립여당)이 하는 일에 대해 높게 평가받을 자격이 있는 사람"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 "따라서 난 미국 대통령으로서 영광스럽게도 그녀와 그녀의 존경받는 연합이 대표하는 바에 완전하고 전면적인 지지를 표명한다"며 "그녀는 일본 국민을 실망시키지 않을 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 그동안 중남미 대선 등에서 우파 후보자에 대한 지지를 공개적으로 표명해왔다. 그러나 주요 7개국(G7) 회원국이자, 동아시아 국가인 일본의 선거에 개입하는 발언을 한 것은 이번이 처음으로 상당한 파장이 예상된다.

특히 다카이치 총리는 '여자 아베'로 불릴 만큼 일본의 헌법 개정을 통한 '보통국가화(전쟁을 할 수 있는 국가로의 전환)'를 추진해왔다. 일본의 개헌 문제와 밀접한 총선을 앞두고 트럼프 대통령이 다카이치 총리에 힘을 실어주는 공개 발언을 한 것은 추후 일본의 개헌 추진에 추가적인 동력을 제공하는 방향으로 이어질 가능성이 있어 보인다.





오수연 기자



