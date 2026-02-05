본문 바로가기
한국, 밀라노 동계올림픽 개회식 22번째 입장…기수는 차준환·박지우

박병희기자

입력2026.02.05 23:23

7일(한국시간) 열리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 개회식에서 우리나라가 92개국 참가국 중 22번째로 입장한다.


대회 조직위원회가 5일 발표한 개회식 입장 순서에 따르면 대한민국 선수단은 7일 오전 4시부터 열리는 대회 개회식에서 92개 국가올림픽위원회(NOC) 중 22번째로 이탈리아 밀라노의 산시로 스타디움에 들어선다. 개회식 입장 순서는 개최국인 이탈리아 알파벳 순서를 기준으로 정해졌다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 기수로 나서는 스피드스케이팅 박지우가 지난달 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 출국하기 전 기념촬영을 위해 태극기를 들고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 기수로 나서는 스피드스케이팅 박지우가 지난달 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 출국하기 전 기념촬영을 위해 태극기를 들고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

이탈리아어로 우리나라 정식 명칭은 'Repubblica di Corea'인데, 입장 순서에서는 'Corea'가 기준이 된 것으로 보인다. 우리나라는 콜롬비아(Colombia)와 크로아티아(Croazia) 사이에 배치됐다.

고대 올림픽 발상지 그리스 선수단이 전통에 따라 가장 먼저 입장하며, 개최국 이탈리아 선수단은 마지막 92번째로 입장한다.


기수는 피겨스케이팅 차준환과 스피드스케이팅 박지우가 나선다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
