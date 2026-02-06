“문턱 낮춘 보훈”…설 앞두고 집까지 찾아간 따뜻한 동행

경북북부보훈지청, 취약 보훈가족

직접 방문 돌봄안동새마을금고 쌀 30가구 후원

설 명절을 앞두고 국가유공자와 보훈 가족을 향한 '찾아가는 보훈 행정'이 현장에서 실천됐다. 책상 위 행정이 아닌, 현관 앞에서 시작되는 생활밀착형 돌봄이 지역사회에 온기를 더하고 있다.

경북북부보훈지청, 설맞이 찾아가는 보훈가족 위문

경북북부보훈지청은 4일 고령과 질환 등으로 거동이 어려운 취약계층 보훈 가족을 대상으로 위문 활동을 실시했다. 전선희 지청장은 직접 가정을 방문해 도시락과 생필품을 전달하고 건강 상태와 주거환경, 난방 여건 등을 세심하게 점검했다.

특히 겨울철 안전사고 예방과 생활 불편 해소를 위한 현장 상담도 병행하며 단순한 물품 지원을 넘어 '맞춤형 복지'에 방점을 찍었다.

지역 금융기관의 나눔도 더해졌다. 안동새마을금고가 후원한 쌀은 취약계층 보훈 가족 30가구에 전달돼 명절 장보기 부담을 덜었다. 공공과 지역사회가 함께 만드는 연대형 보훈 복지 사례로 평가된다.

전선희 지청장은 "보훈 가족이 따뜻한 명절을 보내실 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.

보훈은 기념일에만 머무는 행정이 아니다. 일상 속 안부를 묻고 손을 내미는 순간 완성된다. '찾아가는 발걸음'이야말로 가장 실질적인 예우다. 이번 위문은 지역사회가 함께 만든 작지만 단단한 복지의 표정이었다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



