농기계 ‘공유시대’ 연 청송…남부권에 18억 투입 임대거점 완성

청송군, 남부상담소 확장 이전 개소

보관·정비·세척 한 번에, 농가 비용 부담↓

농기계를 '사는 시대'에서 '빌리는 시대'로 전환하는 공공 인프라가 청송 남부권에 자리 잡았다. 고가 장비 구입 부담을 덜고, 적기 영농을 돕는 현장 밀착형 농정이 본격 가동된다.

윤경희 청송 군수가 농기계임대센터 남부상담소 이전 개소에서 인사말을 하고 있다. 체감 행정 실현에 나섰다.

청송군은 5일 안덕면 장전리에서 농업기술센터 농업기계 임대센터 남부상담소 이전 개소식을 열고 운영에 들어갔다. 행사에는 윤경희 군수와 도·군의원, 유관 기관장, 지역 농업인 등 200여 명이 참석해 새 출발을 축하했다.

이번 사업은 기존 상담소의 협소한 부지와 노후화된 시설로 인한 농기계 보관·관리 한계, 이용 불편을 해소하기 위해 추진됐다. 총사업비 18억원을 투입해 대지 5800㎡, 연면적 1029㎡ 규모로 신축했으며, 기존보다 부지는 약 5배, 건물은 2배 이상 넓어졌다.

보관창고와 임대사무실, 세척장을 집적화해 임대부터 반납, 정비까지 '원스톱 처리'가 가능하도록 설계한 점이 핵심이다. 장비 관리 효율성과 안전성이 높아졌고, 대기 시간도 크게 줄었다.

군은 2022년 부지 검토를 시작으로 토지 매입과 공모사업 선정, 착공·준공까지 단계적으로 사업을 마무리했다. 체계적인 행정 추진으로 현장의 요구를 반영했다는 평가다.

남부권 농가들은 트랙터, 관리기, 파종기 등 필수 농기계를 적시에 저렴하게 이용할 수 있어 초기 투자비 절감과 노동 부담 완화 효과를 기대하고 있다. 특히 고령·소규모 농가의 영농 지속성을 높이는 실질적 지원책이 될 전망이다.

윤 군수는 "농기계 임대 확대는 농업 경쟁력을 지키는 기반 투자"라며 "농업인이 체감할 수 있는 맞춤형 서비스와 현장 중심 농정을 지속 확대하겠다"고 말했다.

윤경희 청송군수(왼쪽)가 농기계임대센터 남부상담소 이전 개소로 현장 체감 행정을 펼치고 있다.

농촌의 생산성은 결국 '장비 접근성'에서 갈린다. 임대 인프라는 단순한 편의시설이 아니라 농가 경영을 떠받치는 사회간접자본이다. 청송의 이번 투자는 보여주기식이 아닌, 농민의 하루를 바꾸는 생활밀착형 해법이라는 점에서 의미가 작지 않다. '작지만 강한 농정'의 전형을 보여주는 사례다.





영남취재본부 권병건 기자



