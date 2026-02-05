<실장급> ▲혁신성장실 민경설
세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr
[인사]재정경제부
2026년 02월 05일(목)
