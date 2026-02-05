본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

"무시 당했다" 세 모녀에 흉기 휘두른 10대 체포

윤슬기기자

입력2026.02.05 18:53

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미리 준비한 흉기 휘둘러
피해자들 생명 지장 없어

강원 원주에서 자신을 무시했다는 이유로 세 모녀를 살해하려 한 10대가 경찰에 붙잡혔다.


경찰이미지. 연합뉴스

경찰이미지. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

5일 원주경찰서는 살인미수 혐의로 A군(16)을 붙잡아 조사하고 있다.

A군은 이날 오전 9시12분께 원주시 단구동 한 아파트에서 40대 B씨와 10대인 큰딸 C양, 작은딸 D양에게 미리 준비한 흉기를 휘둘러 살해하려 한 혐의를 받고 있다.


A군의 범행으로 B씨는 목 부위를 크게 다쳤다. C양과 D양은 오른쪽 팔과 어깨 등에 자상을 입어 병원으로 옮겨졌다. 세 모녀는 생명에 지장은 없는 것으로 알려졌다.


이웃의 신고를 받고 출동한 경찰은 아파트 인근 화단에 숨어 있던 A군을 현행범 체포했다.

경찰 조사 결과, A군은 미리 알고 있던 아파트 공동현관문 비밀번호를 누르고 건물 안으로 들어간 뒤 피해자들의 집 앞에서 기다렸다가 B씨가 집 밖으로 나오자 안으로 침입한 것으로 나타났다.


A군은 경찰에 "같은 중학교에 다녔던 동창 C양이 학원에서 창피를 주고 무시했다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.


경찰은 구체적인 범행 경위 등을 조사하는 한편 이날 밤 구속영장을 신청할 방침이다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코인 6만5000달러보다 더 떨어져"[비트코인 지금] "끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"부끄러운 줄도 모르나"…'경차 주차면 3칸' 점령한 무개념 SUV

암 속에 '면역'을 심다…면역 오아시스가 암을 죽인다

전한길 "토론하자", 이준석 "콜"…부정선거 빅매치 성사

박원석 "전한길, 이석기 보다 훨씬 더 위험"

이재용 회장, 밀라노행…2년 만에 다시 '올림픽 경영'

새로운 이슈 보기