경남도의회 건설소방위 "정부, 부전~마산 복선전철 올해 개통 보장하라"

수년째 답보 상태인 '부전~마산 복선전철'에 대한 연내 개통 목소리가 이어지는 가운데 경남도의회 건설소방위원회가 개통 지연을 규탄하고 올해 내 조기 개통 보장을 촉구했다.

도의회 건설소방위는 5일 도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경남과 부산을 하나의 생활권으로 묶어 동남권 상생발전의 대동맥이 될 거라 믿었던 부전~마산 복선전철 사업이 또다시 멈춰있다"며 "2014년 착공 시점까지 거슬러 올라가면 10년이 넘는 긴 기다림의 연속이었다"고 지적했다.

이어 "우리 도민들은 완공이 코앞인 철길을 눈앞에 두고도 기약 없는 희망 고문 속에 방치돼 있다"며 "경남이 수도권이었다면 이렇게 무책임하게 방치됐겠냐"라고 비판했다.

또 "수도권 GTX 사업에는 막대한 예산과 행정력을 쏟아부어 속도전을 펼치면서 지방의 핵심 염원 사업은 소송과 행정절차를 핑계로 뒷전으로 미루는 행태는 명백한 지역 차별, 비수도권 전체에 대한 홀대"라고 목소리를 높였다.

경남도의회 건설소방위원회가 '부전~마산 복선전철' 개통 지연을 규탄하고 올해 내 조기 개통을 촉구하는 기자회견을 하고 있다.

건소위는 "하루빨리 부전~마산 복선전철을 전면 개통해야 한다"며 "당장 어렵다면 완공되어 운행 준비가 끝난 마산역~부산 강서 금호역 구간의 부분 개통이라도 즉각 승인해야 한다"고 재차 촉구했다.

그러면서 "물리적 연결망인 철도조차 6년째 해결하지 못하면서 경남·부산 행정통합이라는 거대 담론을 논의할 수 있느냐"며 "가장 기초적인 교통 인프라조차 해결하지 못하는 행정력으로 도민에게 통합의 청사진을 믿으라고 강요하는 건 어불성설"이라고 규탄했다.

아울러 "부전~마산 복선전철은 지역 소멸을 막는 핵심 동력"이라며 "정부는 검토 중, 협의 중이란 말로 더는 책임을 회피하지 말고 6년째 반복되는 개통 지연을 책임지고 모든 역량을 동원해 올해 안에 완전 개통을 보장하라"고 했다.

건소위는 "조기 개통은 330만 경남도민의 엄중한 요구이자 명령"이라며 "정부가 또다시 이를 묵살하고 검토 중이란 말만 되풀이한다면 국토교통부 항의 방문, 범도민 서명운동, 지역 국회의원과의 연대 등 가능한 모든 수단을 동원해 끝까지 이뤄내겠다"고 말했다.

부전~마산 복선전철은 부산 부전역에서 경남 김해시 신월역을 거쳐 창원시 마산역까지 9개 구간 51㎞가량을 잇는 철도이다.

개통 시 부전~마산 간 운행 시간이 기존 1시간 30분에서 30~40분대로 단축돼 부울경 1시간대 생활권이 실현될 것으로 기대되고 있다.

2014년 4월 착공돼 2021년 2월 개통될 예정이었지만 개통 직전 낙동강 하부 터널이 무너지며 사고 구간 복구에만 5년이 넘게 걸렸다.

이후 99％의 공정률에 도달했으나, 국토교통부와 시행사가 피난연결통로 추가 개설과 관련해 복구 공법, 비용 부담 등을 두고 줄다리기를 이어오면서 공사가 멈춘 상태다.

결국 정부는 지난해 12월 민간투자시설사업 실시계획 변경 고시를 통해 공사 기간을 1년 더 연장했다. 국정감사에서 밝힌 2026년 6월이었던 개통 시기는 연말까지로 재차 미뤄졌다.





