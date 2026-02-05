본문 바로가기
권창영 특검 “엄정한 법리적용, 치밀한 공소유지로 정의 실현할 것”

구채은기자

입력2026.02.05 18:18

수정2026.02.05 18:19

“헌법 수호가 책무”…엄정한 법리 적용 강조
치밀한 공소유지로 국민 기대 부응 약속
판사 출신·노동법 실무 연구 경력
여야 추천 후보 중 李대통령 최종 임명

권창영 특검 “엄정한 법리적용, 치밀한 공소유지로 정의 실현할 것”
원본보기 아이콘

5일 이재명 대통령이 2차 종합특검으로 임명한 권창영 법무법인 지평 변호사는 5일 아시아경제와 통화에서 "엄정한 법리적용, 치밀한 공소유지를 통해 헌법을 수호하겠다"고 밝혔다.


권 특검은 "국민들의 기대에 부응해 정의가 실현될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

권 특검은 서울대 물리학과를 졸업하고 28기 사법연수원을 수료한 뒤 서울행정법원과 서울서부지법, 서울남부지법에서 판사로 재직했다. 대법원 노동법실무연구회 편집위원과 간사로 활동했으며 해양수산부 중대재해자문위원회 위원장을 지내기도 했다.


당초 권 특검을 추천한 조국혁신당은 "권창영 후보자는 법관으로서의 경륜과 추진력 그리고 조직을 아우르는 통솔력을 두루 갖춘 후보로서, 특검수사에 필요한 법리에 정통할 뿐 아니라 그에 매몰되지 않고 종합적으로 상황을 판단하고 추진할 합리성과 융통성을 모두 갖춘 인물"이라고 소개한 바 있다.


앞서 더불어민주당은 전준철 법무법인 광장 변호사, 조국혁신당은 권 특검을 특검 후보로 이 대통령에게 추천했다. 이날 청와대 대변인실은 권 특검을 임명했다고 밝혔다. 2차 종합특검법은 지난달 16일 여당 주도로 본회의를 통과됐다.




구채은 기자 faktum@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

