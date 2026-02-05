본문 바로가기
광진구, 하루 30g '쓰레기 다이어트' 캠페인

김민진기자

입력2026.02.05 17:44

직매립 금지 대응…구민 20% 참여하면 연 725t 감량

서울 광진구(구청장 김경호)가 수도권 생활폐기물 직매립 전면 금지 시행에 대응해 전년 대비 생활쓰레기 6% 감량을 목표로 ‘1인 1일 30g 쓰레기 다이어트, '1.1.30.쓰다 캠페인'’을 본격 추진한다.

김경호 광진구청장. 광진구 제공.

김경호 광진구청장. 광진구 제공.

올해부터 수도권에서 생활폐기물 직매립이 전면 금지됨에 따라 광진구는 생활 속 쓰레기 감량을 핵심 과제로 설정했다. 구는 구민이 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 참여형 프로그램을 중심으로 감량 실천을 확산시킬 계획이다.


이번 캠페인은 올바른 분리배출과 쓰레기 감량 실천을 유도하는 주민 참여형 프로그램이다. 광진구민의 약 20%(약 6만6000명)가 하루 평균 30g의 쓰레기 배출을 줄일 경우, 연간 약 725t의 감량 효과가 기대된다. 30g은 배달 음식 용기 1개와 일회용 수저 1개, 나무젓가락 1개 수준이다.

구는 이번 캠페인을 서울시 '생활폐기물 다이어트 천만 시민 실천 프로젝트'와 연계해 전 직원이 동참하고 공공기관 및 주민 참여를 적극 유도할 계획이다.


공공부문이 먼저 청사 내 분리배출을 강화하고, 구·동 축제와 행사에 다회용기 사용을 적극 도입한다. 장례식장·카페·영화관 등 주요 다중이용시설과의 협약을 통해 민간 영역에서도 다회용기 사용을 확산시킬 방침이다.


주민단체, 유치원·어린이집, 학교 등을 찾아가는 분리배출 교육을 확대하고, 자원순환의 날 행사 등을 통해 주민 인식 제고와 자발적 참여를 이끈다.

1인 가구 비율이 약 50%를 넘는 지역 특성을 고려해 혼합배출 문제 개선에 초점을 맞춘 맞춤형 정책도 추진한다. '한눈에 보는 분리배출 안내서'와 전용 봉투를 제작·배부하고, 외국인 주민을 위한 다국어 안내문 배포 및 관내 대학과 연계한 유학생 대상 교육도 실시한다.


김경호 광진구청장은 "구민 한 사람 한 사람의 작은 실천이 모일 때 실질적인 변화가 가능하다"며 "주민과 함께하는 쓰레기 감량 정책을 통해 깨끗하고 쾌적한 도시를 만들어 가겠다"고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

