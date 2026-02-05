고양시 원당교회, ‘사랑의 라면’ 200박스 기부…14년째 이웃사랑 실천

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 4일 대한예수교장로회 원당교회로부터 설명절을 맞이해 고양시 취약계층을 위한 사랑의 라면을 전달받았다고 5일 밝혔다.

이창용 원당교회 담임목사가 5일 이동환 고양특례시장(오른쪽)에게 설명절을 앞두고 사랑의 라면 200박스를 전달하고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 전달식에는 이동환 고양특례시장을 비롯하여 원당교회 이창용 담임목사, 황치윤 담당목사 등 교회 관계자 3명과 경기사회복지공동모금회 이경아 북부사업 본부장이 함께했다.

이번에 전달받은 사랑의 라면 40개입 200박스는 사회복지공동모금회를 통해 덕양구 지역 11개동 저소득 가정에 설 명절 전까지 배분될 예정이다.

고양시 덕양구 주교동에 소재한 원당교회는 2013년부터 매해 명절 전후로 어렵고 힘든 이웃들에게 보탬이 되고자 관내 저소득가정을 위한 사랑의 쌀 기부활동을 펼쳐왔으며, 지난 2025년부터는 간편한 식사 대용으로 라면을 기부하고 있다.

나눔에 참여한 이창용 담임목사는 "추운 겨울을 맞아 많은 분들이 힘든 시기를 보내고 계실 텐데, 작지만 따뜻한 정성이 담긴 라면이 이웃들에게 조금이나마 위로와 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

이동환 고양특례시장은 "원당교회가 나누는 선한 영향력이 우리 시 전역으로 확산될 수 있도록 뒷받침하겠다"며 "14년 동안 변함없이 나눔을 실천해 주신 데 대해 깊이 감사드린다"고 화답했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



