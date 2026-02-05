한미사이언스, 사상 최대 실적…매출 1조3568억원

영업이익 1386억원…전년 대비 40.2% 증가

순이익, 104.2% 증가한 1158억원



한미사이언스는 5일 공시를 통해 2025년 연결기준 잠정 실적으로 매출 1조3568억원, 영업이익 1386억원, 순이익 1158억원을 달성했다고 밝혔다. 매출은 전년 대비 5.7% 증가했고, 영업이익과 순이익은 각각 40.2%, 104.2% 늘었다. 4분기 매출은 3439억원으로 집계됐다. 같은 기간 영업이익은 376억원, 순이익은 311억원을 기록했다.

회사 측은 자체 사업 부문 실적 개선과 계열사 지분법이익 증가가 실적 성장을 이끌었다고 설명했다. 일회성 비용 감소도 영업이익 확대에 영향을 미쳤다.

한미사이언스는 지난해 전문경영인 체제로 전환한 이후 그룹 전략 수립과 자원 배분을 담당하는 컨트롤타워 역할을 수행하고 있다. 동시에 의료기기, 컨슈머헬스, 의약품 유통 등 자체 사업 비중을 확대하고 있다.

헬스케어 사업 매출은 전년 대비 19.6% 증가한 1519억원을 기록했다. 의약품 유통 부문인 온라인팜 매출은 주요 일반의약품 판매 증가로 1조1367억원을 달성했다.

의료기기 부문에서는 유착방지제 '가딕스'가 231억원의 매출을 올렸고, 지혈제 '액티클랏'은 보험 코드 확대에 힘입어 전년 대비 77% 증가한 81억원을 기록했다.

화장품과 건강기능식품을 포함한 H&B 사업도 성장세를 보였다. 화장품 브랜드 '프로-캄(PRO-CALM)' 매출은 121억원으로 집계돼 전년 대비 75% 늘었다.

김재교 한미사이언스 대표는 "의료기기, 컨슈머헬스, 의약품 자동화 등 다양한 사업에서 직접 성과를 내는 구조를 구축하고 있다"며 "성장성이 높은 헬스케어 분야를 중심으로 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



