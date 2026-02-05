미세먼지와 전면전… 부산지방해양수산청-BPA-사하구, 제7차 미세먼지 계절관리제 이행 합동점검

부산 감천항 일대 분진성 화물 취급부두 현장관리 실태점검

부산지방해양수산청(청장 허만욱)과 부산항만공사(BPA, 사장 송상근), 부산시 사하구청(청장 이갑준)은 5일 제7차 미세먼지 계절관리제 이행을 위해 감천항 일대의 비산먼지 현장점검을 실시했다.

정부는 매년 12월에서 이듬해 3월까지 고농도 미세먼지가 집중적으로 발생하는 시기에 사전 예방 대책을 강화하고자 산업, 발전 등의 부문에서 미세먼지 계절관리제를 운영하고 있다. 이에 따라 부산항에서는 지난 12월 1일부터 제7차 미세먼지 계절관리제가 시행 중이다.

부산항만공사 점검단원이 감천항 현장의 비산먼지 관리실태를 점검중이다. BPA 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 부산청과 부산항만공사, 사하구청 점검단은 부산 감천항 내 토사 등 분진성 화물을 취급하는 부두를 대상으로 방진벽(망) 등 비산먼지 방지시설과 세륜시설 운영 현황을 점검하고, 화물 하역 시 비산먼지 관리실태를 점검했다.

7차 미세먼지 계절관리제 기간 중 부산항만공사는 관계기관과 협력해 부산항 신항 화물차 휴게소를 중심으로 화물차량 대상 미세먼지 계절관리제 홍보 캠페인을 개최하고, 부산항 건설현장과 분진성 화물 취급부두의 관리실태도 집중 점검할 예정이다.

부산청과 BPA, 부산시 등 9개 기관은 지난해 11월 항만지역 대기질 개선을 위한 협의체를 구성하는 업무협약(MoU)를 체결했다. 특히 부산지방해양수산청과 부산항만공사는 선박에서 기인하는 대기오염물질 저감과 친환경 항만 인프라 확대 등 항만 대기질 개선대책 추진 분야에서 협력하기로 했다.

참여 9개 기관은 부산항만공사, 부산지방해양수산청, 낙동강유역환경청, 마산지방해양수산청, 남해지방해양경찰청, 울산지방해양수산청, 부산광역시, 울산시, 울산항만공사 등이다.

이어 12월에는 부산청, 낙동강유역환경청, 부산시와 함께 용당 내트럭하우스를 방문하는 부산항 이용 화물차주를 대상으로 5등급 차량 운행제한 단속 시행, 노후 차량 저공해 조치 지원사업 등 정부와 지자체의 미세먼지 저감 정책 홍보 캠페인도 개최했다.

부산항만공사 송상근 사장은 "항만지역의 대기질 개선을 위해 유관기관과의 소통과 협력에 지속적으로 노력하고 있다"며 "지역주민과 항만근로자의 건강을 위해 미세먼지 관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



